На Київщині молодь займалась розбоєм та викрадала людей заради легких грошей

На Київщині викрили організовану групу із чотирьох жителів Софіївської Борщагівки, яка викрадала людей та вимагала в них гроші. Затриманим від 18 до 27 років.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура та поліція області.

До правоохоронців звернувся 20-річний мешканець села Софіївська Борщагівка, в якого четверо знайомих почали вимагати кошти та погрожували зброєю.

Його викрали та тримали роздягнутим в ямі гаража. Також відібрали телефон, зняли гроші з карток, вимагаючи додатково ще 40 тисяч гривень.

Хлопцю вдалося втекти та звернутися до поліції. Тоді "четвірка" захопила його товариша, який разом із потерпілим орендував квартиру.

Під час обшуків в учасників групи вилучили пістолет-кулемет, картки, телефон та інші речі, які належать постраждалому.

Фото: Київська обласна прокуратура

25-річному організатору і трьом учасникам злочинної групи повідомили підозру за фактами незаконного позбавлення волі, розбійного нападу та вимагання (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187 та ч. 4 ст. 189 КК України). Чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі.