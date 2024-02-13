НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Київщині молодь займалась розбоєм та викрадала людей заради легких грошей
КРИМІНАЛПОЛІЦІЯПРОКУРАТУРАРегіони

На Київщині молодь займалась розбоєм та викрадала людей заради легких грошей

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Київщині молодь займалась розбоєм та викрадала людей заради легких грошей
Фото: Суспільне Черкаси

На Київщині викрили організовану групу із чотирьох жителів Софіївської Борщагівки, яка викрадала людей та вимагала в них гроші. Затриманим від 18 до 27 років.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура та поліція області.

До правоохоронців звернувся 20-річний мешканець села Софіївська Борщагівка, в якого четверо знайомих почали вимагати кошти та погрожували зброєю.

Його викрали та тримали роздягнутим в ямі гаража. Також відібрали телефон, зняли гроші з карток, вимагаючи додатково ще 40 тисяч гривень.

Хлопцю вдалося втекти та звернутися до поліції. Тоді "четвірка" захопила його товариша, який разом із потерпілим орендував квартиру.

Під час обшуків в учасників групи вилучили пістолет-кулемет, картки, телефон та інші речі, які належать постраждалому.

На Київщині молодь займалась розбоєм та викрадала людей заради легких грошей
Фото: Київська обласна прокуратура

25-річному організатору і трьом учасникам злочинної групи повідомили підозру за фактами незаконного позбавлення волі, розбійного нападу та вимагання (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187 та ч. 4 ст. 189 КК України). Чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Вистрелив в плече з пістолета. У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка
Вистрелив в плече з пістолета. У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка
Підозрюють у вимаганні грошей за оренду землі. У Кропивницькому судять двох працівників міськради
Підозрюють у вимаганні грошей за оренду землі. У Кропивницькому судять двох працівників міськради
Замінування готелю в Сарнах на Рівненщині
У Сарнах на Рівненщині затримали чоловіка, який погрожував підірвати готель гранатою
На Львівщині чоловіку, який застрелив кота, загрожує ув'язнення
На Львівщині чоловіку, який застрелив кота, загрожує ув'язнення
На початок