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Жителя Старого Білоуса, що на Чернігівщині, обвинувачують у співпраці з росіянами
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Жителя Старого Білоуса, що на Чернігівщині, обвинувачують у співпраці з росіянами

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У Чернігівському районному суді 13 лютого судили 45-річного жителя Старого Білоуса за обвинуваченням у співпраці з росіянами. Йому оголосили підозру у вересні 2023-го. Прокурорка Дарія Паніна зачитала обвинувальний акт.

"На пропозицію представника військових підрозділів РФ на ім’я Андрій Загайнов збирати і передавати йому інформацію стосовно дислокації стратегічно важливих об’єктів, у тому числі військових частин, блокпостів, об’єктів критичної інфраструктури тощо на території Чернігівської області дав свою добровільну згоду на негласне співробітництво з ним".
Жителя Старого Білоуса, що на Чернігівщині, обвинувачують у співпраці з росіянами
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В обвинувальному акті також йдеться про те, що у червні 2023 року через Telegram чоловік передавав росіянину інформацію про розташування блокпостів у Чернігові та Старому Білоусі, а також план-схеми деяких із них. Чоловік був проти того, щоб його знімали під час судового засідання. На запитання судді Світлани Меженнікової, чи він визнає свою вину, чоловік відповів наступне.

"Я вину визнаю в тому, що я спілкувався смс-ками з СБУ. Це підстава".

Давати покази на подальших засіданнях обвинувачений погодився. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

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