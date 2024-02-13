НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Верховинському районі на Івано-Франківщині оголосили день жалоби за загиблим воїном Миколою Струцем
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У Верховинському районі на Івано-Франківщині оголосили день жалоби за загиблим воїном Миколою Струцем

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Верховинському районі на Івано-Франківщині оголосили день жалоби за загиблим воїном Миколою Струцем
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

У Верховинському районі, що на Івано-Франківщині, 14 лютого 2024 року оголосили днем жалоби за загиблим військовослужбовцем Миколою Струцем.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Верховинської районної ради.

На знак скорботи за загиблим воїном у громаді на державних будівлях, підприємствах, закладах, установах та організаціях приспустять Державний прапор України з чорною стрічкою.

Також обмежать розважальні заходи, заборонять звучання музики у закладах торгівлі та громадського харчування.

Що відомо про Миколу Струця

42-річний сержант Микола Струць — родом з Верховинського району. Народився 21 травня 1981 року. Військовослужбовець загинув 14 вересня 2023 року поблизу села Новодарівка Пологівського району Запорізької області.

З вересня 2023 року чоловік вважався зниклим безвісти. Воїна ідентифікували 8 лютого 2024 року.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
НАТО, військові навчання, Україна
La Pais: НАТО планує відкрити новий навчальний центр ЗСУ
Трамп, стіл переговорів
Bloomberg: Трамп буде домагатися переговорів між Україною та Росією у разі переобрання
Курська область, удар по нафтобазі
У Курській області РФ горить нафтобаза
Мобілізація, Малюська
Мін'юст хоче мобілізувати засуджених на рівні з іншими
На початок