У Верховинському районі, що на Івано-Франківщині, 14 лютого 2024 року оголосили днем жалоби за загиблим військовослужбовцем Миколою Струцем.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Верховинської районної ради.

На знак скорботи за загиблим воїном у громаді на державних будівлях, підприємствах, закладах, установах та організаціях приспустять Державний прапор України з чорною стрічкою.

Також обмежать розважальні заходи, заборонять звучання музики у закладах торгівлі та громадського харчування.

Що відомо про Миколу Струця

42-річний сержант Микола Струць — родом з Верховинського району. Народився 21 травня 1981 року. Військовослужбовець загинув 14 вересня 2023 року поблизу села Новодарівка Пологівського району Запорізької області.

З вересня 2023 року чоловік вважався зниклим безвісти. Воїна ідентифікували 8 лютого 2024 року.

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