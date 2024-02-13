Армія РФ скерувала на Одесу ракету Х-59

Армія РФ спрямувала по Одесі керовану авіаційну ракету Х-59 з літаків тактичної авіації, що маневрували над акваторією Чорного моря.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Ракету збили сили ППО на підльоті до міста. Уламками збитої ракети пошкодило скління кількох багатоповерхових будинків та недобудову у прибережній зоні. На місці падіння уламків працюють вибухотехніки. Травмованих немає.

Уламки збитої над Одесою ракети. Фото: СОПУ

Пошкоджена багатоповерхівка в Одесі. Фото: СОПУ

Прокуратура розпочала досудове розслідування ракетної атаки по Одесі 13 лютого за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомили у відомстві.

Пошкоджена внаслідок атаки РФ недобудова в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Пошкоджена внаслідок атаки РФ недобудова в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Пошкоджена внаслідок атаки РФ недобудова в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Сигнал повітряної тривоги пролунав у місті о 14:26. У Повітряних силах повідомляли про активність російської тактичної авіації на південному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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