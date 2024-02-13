В Одесі внаслідок атаки РФ пошкодило багатоповерхівку

В Одесі внаслідок атаки РФ 13 лютого пошкодило житловий багатоповерховий будинок.

Про це у своєму дописі у Facebook повідомила журналістка Зоя Казанжи.

"Прилетіло в наш будинок. Уламки. Багатоповерхівка. Все ок. В сенсі - ніхто не постраждав. Вікна повилітали. Всі перелякалися", — йдеться у її дописі.

Пошкоджена багатоповерхівка в Одесі. Фото: Zoya Kazanzhy / Facebook

Армія РФ спрямувала по Одесі керовану авіаційну ракету Х-59 з літаків тактичної авіації, що маневрували над акваторією Чорного моря, повідомили у Силах оборони півдня України. Ракету збили сили ППО на підльоті до міста.

Уламками збитої ракети пошкодило недобудову і скління кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні. На місці падіння уламків працюють вибухотехніки. Травмованих немає.

Пошкоджена багатоповерхівка в Одесі. Фото: СОПУ

Пошкоджена багатоповерхівка в Одесі. Фото: СОПУ

Пошкоджена багатоповерхівка в Одесі. Фото: СОПУ

Сигнал повітряної тривоги пролунав у місті о 14:26. У Повітряних силах повідомляли про активність російської тактичної авіації на південному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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