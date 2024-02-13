У Сумах відбувся відкритий чемпіонат Сумської області з гандболу серед чоловіків та молоді "Кубок ректора СумДУ". Участь у ньому взяли представники чотирьох команд — з Сум, Конотопа, Шостки та Харкова.

Чемпіонат розпочався з двох півфінальних поєдинків. У першому на майданчику зустрілись команди Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи та КДЮСШ №1 міста Харків. За грою цих команд з трибун спостерігали гравець із Сум Іван Чеботар та капітан шосткинської команди Еміль Саламов.

"Від усього тренерського штабу є мета – це посісти перше місце. А цей турнір вже не перший для нашої команди. Це є, так би мовити, чергова можливість підтримати форму ігрову. Ну, і для молодого покоління, набратися досвіду, ігрової практики", - пояснює гравець ГК "RGM Group-СумиДУ" Іван Чеботар.

Фото: Суспільне Суми

"Ми граємо першу лігу цього сезону. І це як найперші наші офіційні змагання. Ми тренуємося, ми граємо і маємо можливість виїжджати в різні місті і грати в змаганнях. Отримувати досвід, якій дуже потрібний", - розповідає капітан КДЮСШ "Барса" Еміль Саламов.

У першому таймі першого півфінального матчу рахунок відкрили харків’яни. На перерву команди пішли з перевагою конотопчан – на шість голів суперника вони відповіли у два рази більшою кількістю забитих – дванадцятьма голами. Другий тайм гри був за харківською командою – його вони виграли з рахунком 15:10. У підсумку, з перевагою в один м’яч – 22:21, перемогу святкували гандболісти Конотопської ДЮСШ.

"У першому таймі ми себе почували більш впевнено. А в другому ми почали вже "присідати". У фінал ми зараз будемо зараз дивитися гру і будемо боротися за перше місце", - каже капітан ГК "Конотопська ДЮСШ" Олексій Латін.

Фото: Суспільне Суми

Юрій Андрусенко, тренер харківської команди, говорить – наразі у його команди з тренуваннями ситуація не найкраща. Але вони все одно беруть участь в усіх турнірах куди їх запрошують.

"Ситуація в місті. В самому місті Харків ми не тренуємося. Тренуємося в тридцяти кілометрах від міста, у нас фізкультурно-оздоровчий комплекс. І два рази в тиждень ці хлопці, які зараз на майданчику, доїжджають з батьками на машинах і там тренуємось. Десь проявили характер, побігли хлопці. Десь щось воротарі допомогли. Саме головне те, що є бійцівські якості. На майбутнє – це дуже добре", - пояснює тренер ГК "КДЮСШ №1" Юрій Андрусенко.

Фото: Суспільне Суми

У другому півфіналі на майданчик вийшли гандболісти сумського клубу "RGM Group-СумДУ" та шосткинської КДЮСШ "Барса". Перший тайм був за сумчанами, який вони виграли з перевагою у два м’ячі – 11:9. У другому вони лише збільшили свою перевагу і фінальна сирена зафіксувала на табло рахунок 23:16 на користь команди "RGM Group-СумДУ".

У матчі за друге-третє місце харків’яни та шосткинці завершили гру з перевагою у два м'ячі на користь команди Харкова. У головному матчі турніру на майданчику зустрілись команди Конотопа та Сум. Перемогу у матчі святкували сумчани. У підсумку, третіми завершили відкритий чемпіонат Сумської області гандболісти Шостки, "срібний" кубок здобули гандболісти Харкова. На "золотому" місці завершила турнір команда Конотопа, а володарями головного трофею відкритого чемпіонату Сумської області сезону 2024 року стала команда "RGM Group-СумДУ".

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