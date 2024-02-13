У Києві дитина проковтнула 20 магнітів: іграшки діставали лікарі Охматдиту

Лікарі київського Охматдиту врятували дитину, яка проковтнула магнітний конструктор із 20 елементів.

Про це повідомили в пресслужбі закладу.

Дитина скаржилася на біль у животі, тож батьки привели її до лікарні. Вже на першому рентген-знімку побачили групу сторонніх у різних частинах шлунково-кишкового тракту, які були з'єднані між собою.

Медики пояснюють, що на відміну від інших сторонніх предметів, які можуть проковтнути діти, магніти притягують один одного та защемлюють тканини.

Дитина проковтнула 20 магнітів з конструктора. Фото: НДСЛ Охматдит / Facebook

"Як наслідок, виникають зони некрозу (змертвіння), перфорації порожнистих органів, шлунково-кишкові непрохідності", — йдеться в повідомленні.

Консиліум лікарів вирішив невідкладно проводити операцію. Спочатку спеціалістам відділення ендоскопії вдалося захопити перший магніт: його витягли разом із ланцюжком із 18 елементів. Проте один ще залишився, тож до роботи долучились хірурги.

Дитина проковтнула 20 магнітів з конструктора. Фото: НДСЛ Охматдит / Facebook

"Була виконана лапаротомія та ретельна ревізія органів черевної порожнини. Під час цього в дитини було виявлено 5 перфоративних отворів та останній елемент конструктора. Всі отвори були закрито, а магніт видалено", — зазначили в лікарні.

Медики нагадують батькам, якщо дитина щось проковтнула або вдавилась, потрібно негайно звернутись за меддопомогою, а не намагатися самостійно дістати предмет будь-яким способом.