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У Києві дитина проковтнула 20 магнітів: іграшки діставали лікарі Охматдиту
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У Києві дитина проковтнула 20 магнітів: іграшки діставали лікарі Охматдиту

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Охматдит
Фото: НДСЛ Охматдит / Facebook

Лікарі київського Охматдиту врятували дитину, яка проковтнула магнітний конструктор із 20 елементів.

Про це повідомили в пресслужбі закладу.

Дитина скаржилася на біль у животі, тож батьки привели її до лікарні. Вже на першому рентген-знімку побачили групу сторонніх у різних частинах шлунково-кишкового тракту, які були з'єднані між собою.

Медики пояснюють, що на відміну від інших сторонніх предметів, які можуть проковтнути діти, магніти притягують один одного та защемлюють тканини.

У Києві дитина проковтнула 20 магнітів: іграшки діставали лікарі Охматдиту
Дитина проковтнула 20 магнітів з конструктора. Фото: НДСЛ Охматдит / Facebook

"Як наслідок, виникають зони некрозу (змертвіння), перфорації порожнистих органів, шлунково-кишкові непрохідності", — йдеться в повідомленні.

Консиліум лікарів вирішив невідкладно проводити операцію. Спочатку спеціалістам відділення ендоскопії вдалося захопити перший магніт: його витягли разом із ланцюжком із 18 елементів. Проте один ще залишився, тож до роботи долучились хірурги.

У Києві дитина проковтнула 20 магнітів: іграшки діставали лікарі Охматдиту
Дитина проковтнула 20 магнітів з конструктора. Фото: НДСЛ Охматдит / Facebook

"Була виконана лапаротомія та ретельна ревізія органів черевної порожнини. Під час цього в дитини було виявлено 5 перфоративних отворів та останній елемент конструктора. Всі отвори були закрито, а магніт видалено", — зазначили в лікарні.

Медики нагадують батькам, якщо дитина щось проковтнула або вдавилась, потрібно негайно звернутись за меддопомогою, а не намагатися самостійно дістати предмет будь-яким способом.

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