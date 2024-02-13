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Польща збільшить чисельність армії до кінця 2024 року — міністр оборони країни
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Польща збільшить чисельність армії до кінця 2024 року — міністр оборони країни

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Польща
Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш (у центрі) бере участь у церемонії складання присяги новообраним прем'єром Дональдом Туском в президентському палаці у Варшаві, 13 грудня 2023 року. Фото: АР/Czarek Sokolowski

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що оборонне відомство країни ухвалило рішення про збільшення чисельності польського війська до кінця 2024 року.

Про це повідомляє TVP з посиланням на заяву Владислава Косиняка-Камиша.

За його словами, чисельність польських Збройних сил поступово збільшуватиметься.

"Наприкінці цього року наша армія налічуватиме близько 220 000 солдатів. Це число буде збільшуватися щороку" — заявив міністр оборони.

Він також зазначив, що чисельність армії "дуже важлива", але не більш ніж оперативні можливості та потенціал цивільної оборони й додав, що "саме на це вони будуть робити ставку".

У травні 2023 року тодішній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомляв, що польське військо налічує 172 тисячі військовослужбовців.

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