У Литві виявили спробу проросійських хакерів увійти в е-системи армії

У Литві Збройні сили країни понад тиждень тому зафіксували підозрілий вхід в обліковий запис користувача армійської інформаційної системи дистанційного навчання ILIAS. За наявною інформацією, витоку даних не було, але це має підтвердити слідство. Наразі розслідуються обставини і наслідки цього втручання.

Про це 13 лютого повідомили литовському мовнику LRT у Збройних силах Литви.

Як пише LRT, 3 лютого в соцмережі X була оприлюднена інформація, ніби група проросійських хакерів Just Evil зламала військові системи США та країн Балтії, зокрема Литви. У дописі йшлося про злам системи ILIAS литовської армії.

Представники литовської армії підтвердили LRT, що 3 лютого справді зафіксували підозріле підключення до облікового запису користувача інформаційної системи дистанційного навчання збройних сил Литви ILIAS.

“З цієї причини було відключено три сервери Ключового державного телекомунікаційного центру (KVTC), на яких розміщено навчальну систему ILIAS. Національний центр кібербезпеки (NKSC) в активній співпраці з литовською армією розпочав розслідування, наразі інцидент віднесено до середньої категорії кіберінцидентів”, — прокоментували литовські військові.

Повідомляється, що інформаційна система дистанційного навчання ILIAS все ще відключена від зовнішньої мережі та зараз оновлюється.