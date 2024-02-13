НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Укрзалізниця призначила додатковий потяг з Харкова до Ворохти
УКРЗАЛІЗНИЦЯРегіони

Укрзалізниця призначила додатковий потяг з Харкова до Ворохти

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Укрзалізниця призначила додатковий потяг з Харкова до Ворохти
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд з Харкова до Ворохти, що на Івано-Франківщині. Він курсуватиме через станції Львів, Київ-Пасажирський, Миргород та Полтава-Київська.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Укрзалізниці.

Розклад руху потяга Харків — Ворохта:

З Харкова поїзд № 201/202 відправлятиметься о 18:55. До Ворохти — прибуватиме о 14:09.

Він зупинятиметься на станціях:

  • Івано-Франківськ — 11:28-11:48;
  • Яремче — 13:10-13:12;
  • Татарів-Буковель — 13:50-13:55.

З Ворохти поїзд відправлятиметься о 16:29. До Харкова прибуде о 12:33 наступного дня.

Час стоянки на станціях:

  • Татарів-Буковель — 16:39- 6:42;
  • Яремче — 17:07-17:10;
  • Івано-Франківськ — 18:25-19:49.

Вперше з Харкова до Ворохти потяг відправиться 23 лютого. З Ворохти до Харкова він їхатиме 24 лютого. Наступний рейс — через день.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
День Валентина, потяг, листівка для військового
Меседж — на паперову листівку. У потягах Укрзалізниці проводять акцію з привітання військових з Днем закоханих
Вибухотехніки, Дніпро
Через повідомлення про замінування вибухотехніки перевірили залізничний вокзал у Дніпрі
У Києві до Дня закоханих курсуватиме романтичний експрес
Потяг до тебе: у Києві до Дня закоханих курсуватиме романтичний експрес
потяг, залізниця
До Дніпра з Харкова з березня курсуватиме новий потяг: графік
На початок