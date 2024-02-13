Укрзалізниця призначила додатковий потяг з Харкова до Ворохти

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд з Харкова до Ворохти, що на Івано-Франківщині. Він курсуватиме через станції Львів, Київ-Пасажирський, Миргород та Полтава-Київська.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Укрзалізниці.

Розклад руху потяга Харків — Ворохта:

З Харкова поїзд № 201/202 відправлятиметься о 18:55. До Ворохти — прибуватиме о 14:09.

Він зупинятиметься на станціях:

Івано-Франківськ — 11:28-11:48;

Яремче — 13:10-13:12;

Татарів-Буковель — 13:50-13:55.

З Ворохти поїзд відправлятиметься о 16:29. До Харкова прибуде о 12:33 наступного дня.

Час стоянки на станціях:

Татарів-Буковель — 16:39- 6:42;

Яремче — 17:07-17:10;

Івано-Франківськ — 18:25-19:49.

Вперше з Харкова до Ворохти потяг відправиться 23 лютого. З Ворохти до Харкова він їхатиме 24 лютого. Наступний рейс — через день.

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