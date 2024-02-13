На Рівненщині в ставку потонув 17-річний рибалка

На Рівненщині в ставку потонув 17-річний хлопець. Житель Сарненського району 12 лютого пішов рибалити на водойму за декілька кілометрів від села й не повернувся додому. Це перший потопельник в області у 2024-му році.

За даними спеціалістки відділу комунікації поліції в Рівненській області Світлани Карачун, випадок стався у селі Залужжя Дубровицької громади.

Про зникнення 17-річного хлопця повідомила його матір. Той, з її слів, о 15:00 12 лютого поїхав на скутері на місцеве озеро рибалити, а додому так і не повернувся, на дзвінки не відповідає.

"Шукати юнака рідні та місцеві жителі кинулися самостійно вже ближче до вечора. На озері зустріли рибалку, який зупинився біля чужих речей, адже почув дзвінок мобільного, а поруч не було нікого — лише встановлені жерлиці для лову риби. Вже потім всі разом за метрів сто побачили проламану кригу. На місце події викликали поліцейських та рятувальників. Утім, знайти неповнолітнього не вдалося", — зазначила Свтлана Карачун.

Фото: поліція в Рівненській області

Пошуки хлопця продовжили 13 лютого, долучили працівників аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах.

“До операції залучили чотири водолази. Тіло 17-річного хлопця знайшли через десять хвилин на глибині 4 м. Ймовірно, він провалився під кригу, коли рибалив. Вона там була дуже тонка, бо вже за ніч зовсім розтанула. Це перший випадок в області з початку 2024 року. На півночі області є багато невеликих водойм, де крига зараз тонка й небезпечна. Тому рибалити, виходити на лід, пускати дітей туди — не можна”, — розповів Анатолій Якимчук.

Усі обставини події на ставку біля Залужжя наразі встановлюють правоохоронці, ознак насильницької смерті на тілі хлопця не виявили.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook