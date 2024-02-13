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Пацієнтів побільшало вдвічі: на Черкащині перевищений епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ
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Пацієнтів побільшало вдвічі: на Черкащині перевищений епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ

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На Черкащині епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений на 85% Ускладнює лікування те, що пацієнти вчасно не звертаються до медиків.

Кількість пацієнтів із симптомами респіраторно-вірусної інфекції за тиждень зросла вдвічі, розповіла Суспільному сімейна лікарка Юлія Вишивана.

За тиждень, із 5 по 11 лютого, в регіоні занедужали 10 тисяч людей, зазначила заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Мізінова. Це на 85% перевищує епідпоріг.

"Із них 52 відсотки — це діти. Майже шість відсотків від загальної кількості хворих шпиталізували. Летальних випадків протягом тижня не було", — зазначила вона.

На Черкащині перевищений епідпоріг захворюваності на грип
Фото: Суспільне Черкаси

І це, додала вона, вірогідно, ще не пік захворюваності:

"Треба ще моніторити, тому що захворюваність зростає третій тиждень. І можливо, що воно ще буде продовжуватися надалі".

Зі слів Ольги Мізінової, в області запроваджують протиепідемічні заходи:

"На засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли відповідне рішення та склали протокол з пропозиціями. Зокрема, це пропозиції щодо обмеження навчально-виховного процесу в школах та переведення на онлайн навчання".

На Черкащині перевищений епідпоріг захворюваності на грип
Фото: Суспільне Черкаси

Пацієнтка Наталія Казімірова звернулась до лікаря, бо в неї підвищилась температура і боліло горло, а ще — турбували нежить та слабкість.

"Я знаю, що треба пити багато рідини. Почала це робити. Навіть спробувала зробити масаж носа", — розповіла вона.

На Черкащині перевищений епідпоріг захворюваності на грип
Фото: Суспільне Черкаси

Сімейна лікарка Юлія Вишивана розповіла: за останній тиждень кількість пацієнтів із симптомами респіраторно-вірусної інфекції зросла вдвічі:

"Найчастішими симптомами є підвищення температури тіла, головний біль, болі в м’язах, болі в суглобах, виражена загальна слабкість, болі в горлі, кашель. Кашель абсолютно різний".

На Черкащині перевищений епідпоріг захворюваності на грип
Фото: Суспільне Черкаси

За перших ознак, додала вона, варто звернутися за допомогою до медиків.

"Зареєстрованих противірусних препаратів в Україні є лише два. Це препарат від грипу, і для того, щоб ми його призначили, нам необхідно підтвердити це захворювання — швидким тестом або іншим лабораторним методом".

Дехто з пацієнтів звертається відразу, дехто — займається самолікуванням, яке потім у рази ускладнює подальше лікування, додала лікарка.

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