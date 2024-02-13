Музеї Криму подали позови до ЄСПЛ проти передачі "Скіфського золота" Україні

Кримські музеї подали позови до Європейського суду з прав людини, аби оскаржити рішення про передачу колекції "Скіфського золота" Україні. Таке рішення нібито порушує права музеїв.

Про це повідомив спецпредставник президента Росії з міжнародного культурного співробітництва Михайло Швидкой у коментарі російському державному інформагентству ТАРС.

"Вичерпано ліміт можливостей вирішувати це питання на території Нідерландів, тому музеї, я підкреслюю, музеї Криму звернулися до Європейського суду з прав людини. Оскільки порушено права музеїв, вони виступили з цим позовом, вважаючи, що суд може відновити справедливість", — зазначив чиновник.

Він додав, що хоч Росія й вийшла з Ради Європи, але нібито музеї мають право звернутися до ЄСПЛ як юридичні особи.

"Позивачем тут є не Російська Федерація, а музеї Криму, тому що вони укладали договір із нідерландським Музеєм Алларда Пірсона, і в цьому сенсі порушено їхні права. У цьому сенсі я вважаю, що все обґрунтовано. Але це дуже політизована ситуація, великих надій немає. Але треба використовувати і цю можливість, тому що іншої можливості більше немає", — заявив Швидкой.

Історія зі "скіфським золотом" У музеї Алларда Пірсона у Нідерландах з лютого до серпня 2014 року працювала експозиція "Крим. Золотий острів в Чорному морі", присвячена готам, сарматам та скіфам. На ній представили експонати з п'ятьох українських музеїв, зокрема чотирьох саме кримських: Музей історичних коштовностей України (філія Національного музею історії України, Київ);

Центральний музей Тавриди (Сімферополь);

Бахчисарайський історико-культурний заповідник;

Керченський історико-археологічний заповідник;

Національний заповідник "Херсонес Таврійський". У лютому 2014 року Росія почала окупацію Криму. Предмети з колекції Національного музею історії України повернулися до Києва після завершення виставки. Музеї Криму де-факто контролює влада Росії, і вона наполягала повернути артефакти саме на окупований півострів. У Нідерландах розпочався судовий процес. У грудні 2016-го суд в Амстердамі постановив передати кримські артефакти України відповідно до закону про спадщину. Апеляційний суд Амстердама також постановив передати артефакти Україні, але вже на підставі закону України "Про музеї" та наказу Мінкультури від березня 2014 року. Однак музеї Криму подали касаційну скаргу до Верховного Суду Нідерландів із проханням скасувати рішення Апеляційного суду. Верховний Суд Нідерландів 9 червня відхилив касаційну скаргу кримських музеїв, а апеляційне рішення залишив без змін. Тому артефакти передали державі Україна, а не музеям Криму, які нині перебувають в окупації.

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