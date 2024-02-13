Україні потрібно $42 млрд зовнішнього фінансування — директорка МВФ

Україна потребує 42 мільярдів доларів США цього року, щоб підтримати значний прогрес, якого вона досягла.

Про в інтерв'ю CNBC заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

"42 млрд доларів — це те, що потрібно Україні, щоб утримати той значний прогрес, якого вона досягла. І дозвольте мені заявити це якомога чіткіше: Україна заробляє підтримку міжнародної спільноти дуже виваженими діями всередині країни. Вони збирають 36% ВВП у вигляді податків. Я не знаю багато країн, які роблять це навіть без війни. Вони знизили інфляцію з двозначних цифр з 27% до 5%. Вони відновили перспективи зростання, зараз воно становить 4,5%", — сказала вона.

За словами директорки МВФ, якщо припинити цю підтримку, є ризик втратити всі досягнуті здобутки.

"На щастя, ЄС одностайно ухвалив пакет допомоги на 50 мільярдів євро на підтримку України, і я дуже сподіваюся, що Конгрес США прийде до рішення, яке забезпечить цю дуже цінну підтримку для України, на яку ми очікуємо", — сказала Георгієва.

Вона наголосила, що американцям потрібно підтримувати Україну, аби повернути інвестиції.

"Американський народ прагматичний, ви хочете повернути свої інвестиції. А повернення ваших інвестицій полягає в тому, щоб Україна зберегла і покращила свої позиції. Тож цей прагматизм, сподіваюся, приведе до правильного рішення. І я також можу сказати, що з точки зору МВФ, Україна, яка бореться за міжнародний порядок, за повагу до суверенітету, насправді бореться не лише за Україну, вона бореться за те, щоб світ був більш стабільним місцем і кращим місцем для ведення бізнесу для всіх", — сказала Георгієва.

Що відомо про програму МВФ для України

31 березня виконавча Рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування за механізмом розширеного фінансування (EFF) у розмірі 15,6 мільярда доларів для України.

Кошти від Міжнародного валютного фонду допоможуть профінансувати всі критичні видатки та зберегти макрофінансову стабільність.

25 вересня місія МВФ почала працювати у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF.

31 березня 2023 року Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила чотирирічну програму "Механізм розширеного фінансування" для України обсягом близько $15,6 млрд. Ця програма є частиною загального пакета підтримки України міжнародними партнерами обсягом $115 млрд.

У червні 2023 року Україна успішно пройшла перший перегляд програми, вчасно виконавши всі взяті на себе зобов'язання. У межах програми вже отримано два транші загальним обсягом близько 3,6 млрд доларів. За успішного виконання програми Україна може цьогоріч отримати ще один транш, а загальна сума отриманого фінансування зросте до 4,5 млрд доларів.

6 листопада місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу щодо другого перегляду виконання Україною програми Механізму розширеного фінансування.

11 грудня МВФ схвалив перегляд програми для України, що дозволить надати транш у розмірі близько 900 мільйонів доларів.