Ні машини, ні житла: що задекларував новий керівник поліції Черкащини

Новий керівник поліції Черкаської області Олег Гудима, перебуваючи на посаді Дарницького управління поліції ГУ Нацполіції у Києві, за рік отримав заробітну плату у понад мільйон гривень (1 022 684 гривень), на банківському рахунку має понад 660 тисяч гривень та чотири тисячі доларів готівкою.

Протягом року посадовець не купував ані нерухомість, ані автомобілі, йдеться у декларації за 2023 рік.

У Києві в розпорядженні посадовця є службова квартира у понад 100 квадратних метрів, також він разом із родиною — дружиною та двома дітьми, винаймає у столиці квартиру площею у понад 90 квадратних метрів.

Незавершений житловий будинок у Миколаєві загальною площею понад 140 квадратних метрів перебуває у власності дружини. А також у неї є гараж у Миколаєві.

Автомобіля поліцейський не має, утім користується позашляховиком батька — Toyota RAV4 2019 року випуску вказана у декларації. У дружини посадовця у власності Opel Astra 1995 року випуску.

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