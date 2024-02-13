У Черкасах представили нового начальника поліції області

У Черкасах представили нового тимчасового виконувача обов'язків начальника Головного управління поліції в області Олега Гудиму.

Представив нового тимчасового керівника заступник голови Нацполіції Геннадій Федорюк, повідомила Суспільному речниця Головного управління поліції Зоя Вовк.

Відтак із 13 лютого тимчасово виконувати обовʼязки начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області буде Олег Гудима.

"Полковник поліції має достатньо досвіду роботи в правоохоронних органах, зокрема на керівних посадах. До Черкас він обіймав посаду начальника Дарницького управління поліції ГУНП у Києві", — зазначив Геннадій Федорюк.

Що відомо про Олега Гудиму

Раніше Олег Гудима обіймав посаду начальника Дарницького управління поліції ГУ Нацполіції у Києві.

До цього працював у поліції м. Миколаєва — був начальником Заводського, а потім Корабельного районного відділу поліції. Обіймав посаду начальника Миколаївського районного управління поліції.

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