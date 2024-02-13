НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Черкасах представили нового начальника поліції області
ПОЛІЦІЯНОВИНИРегіони

У Черкасах представили нового начальника поліції області

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Черкасах представили нового начальника поліції області
Тимчасовий виконувач обов'язків начальника ГУНП в області Олег Гудима. Фото: Поліція Черкаської області

У Черкасах представили нового тимчасового виконувача обов'язків начальника Головного управління поліції в області Олега Гудиму.

Представив нового тимчасового керівника заступник голови Нацполіції Геннадій Федорюк, повідомила Суспільному речниця Головного управління поліції Зоя Вовк.

Відтак із 13 лютого тимчасово виконувати обовʼязки начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області буде Олег Гудима.

"Полковник поліції має достатньо досвіду роботи в правоохоронних органах, зокрема на керівних посадах. До Черкас він обіймав посаду начальника Дарницького управління поліції ГУНП у Києві", — зазначив Геннадій Федорюк.

Що відомо про Олега Гудиму

Раніше Олег Гудима обіймав посаду начальника Дарницького управління поліції ГУ Нацполіції у Києві.

До цього працював у поліції м. Миколаєва — був начальником Заводського, а потім Корабельного районного відділу поліції. Обіймав посаду начальника Миколаївського районного управління поліції.

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Вистрелив в плече з пістолета. У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка
Вистрелив в плече з пістолета. У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка
На Київщині бійцівський пес ледь не напав на 9-річного хлопця, на власника склали протокол
На Київщині собака ледь не напав на 9-річного хлопчика, поліція відреагувала
На Одещині затримали чоловіка, який стріляв у місцевого жителя
На Одещині затримали чоловіка, який стріляв у місцевого жителя
На Закарпатті затримали трьох чоловіків за підозрою у вимаганні грошей
На Закарпатті затримали трьох чоловіків за підозрою у вимаганні грошей
На початок