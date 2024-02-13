На балансі виконавчого комітету Шепетівської міської ради перебувають два автомобілі: ЗАЗ 2009 року та KIA SORENTO 2018 року випуску. На їхнє утримання минулого року з бюджету було використано 420 тис. 500 гривень, що у п'ять разів більше, ніж у 2022 році.

Цю інформацію на запит Суспільне Хмельницький надала керуюча справами Наталія Білас.

Згідно з відповіддю на запит, автомобіль ЗАЗ був отриманий виконавчим комітетом у 2021 році в результаті приєднання Плесенської сільської ради та використовується на старостинських округах.

Автомобіль KIA SORENTO був переданий виконавчому комітету від КП "Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство" у грудні 2022 року.

"Вказані автомобілі закріплені за водіями виконавчого комітету та використовуються у службових цілях за необхідністю працівниками апарату виконавчого комітету та його структурних підрозділів", — йдеться в інформації, яку Суспільному Хмельницький надала керуюча справами.

На питання від Суспільного на яких саме службових автівках їздять міський голова Шепетівки та його заступники, відповіді не отримали.

Питання, які Суспільне Хмельницький надсилало до Шепетівської міськради, лютий 2024. Фото: Суспільне Хмельницький

Втім, у міській раді надали інформацію скільки коштів було витрачено на утримання автомобілів за останні три роки та скільки грошей закладено на поточний рік. Виходячи з наданих цифр, минулого року на утримання двох автомобілів з бюджету витратили 420 тис. 500 грн, що більше ніж у п'ять разів, ніж позаминулого року.

На утримання автомобілів було затрачено коштів:

2021 рік – 36 тис. 200 грн

2022 рік – 77 тис. 800 грн

2023 рік – 420 тис. 500 грн

2024 рік – 275 тис. грн

Відповідь на запит Суспільного від Шепетівської міськради, лютий 2024. Фото: Суспільне Хмельницький

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