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Автівки чиновників Хмельниччини: які автівки у керівництва Шепетівської міськради
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Автівки чиновників Хмельниччини: які автівки у керівництва Шепетівської міськради

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Автівки чиновників Хмельниччини: які автівки у керівництва Шепетівської міськради
Службові автівки керівництва Шепетівської міської ради, лютий 2024. Фото: Суспільне Хмельницький

На балансі виконавчого комітету Шепетівської міської ради перебувають два автомобілі: ЗАЗ 2009 року та KIA SORENTO 2018 року випуску. На їхнє утримання минулого року з бюджету було використано 420 тис. 500 гривень, що у п'ять разів більше, ніж у 2022 році.

Цю інформацію на запит Суспільне Хмельницький надала керуюча справами Наталія Білас.

Згідно з відповіддю на запит, автомобіль ЗАЗ був отриманий виконавчим комітетом у 2021 році в результаті приєднання Плесенської сільської ради та використовується на старостинських округах.

Автомобіль KIA SORENTO був переданий виконавчому комітету від КП "Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство" у грудні 2022 року.

"Вказані автомобілі закріплені за водіями виконавчого комітету та використовуються у службових цілях за необхідністю працівниками апарату виконавчого комітету та його структурних підрозділів", — йдеться в інформації, яку Суспільному Хмельницький надала керуюча справами.

На питання від Суспільного на яких саме службових автівках їздять міський голова Шепетівки та його заступники, відповіді не отримали.

Автівки чиновників Хмельниччини: на чому їздить керівництво Шепетівської міськради
Питання, які Суспільне Хмельницький надсилало до Шепетівської міськради, лютий 2024. Фото: Суспільне Хмельницький

Втім, у міській раді надали інформацію скільки коштів було витрачено на утримання автомобілів за останні три роки та скільки грошей закладено на поточний рік. Виходячи з наданих цифр, минулого року на утримання двох автомобілів з бюджету витратили 420 тис. 500 грн, що більше ніж у п'ять разів, ніж позаминулого року.

На утримання автомобілів було затрачено коштів:

2021 рік – 36 тис. 200 грн

2022 рік – 77 тис. 800 грн

2023 рік – 420 тис. 500 грн

2024 рік – 275 тис. грн

Автівки чиновників Хмельниччини: на чому їздить керівництво Шепетівської міськради
Відповідь на запит Суспільного від Шепетівської міськради, лютий 2024. Фото: Суспільне Хмельницький

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