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Здав до ломбарду службовий генератор під час блекауту: судитимуть посадовця столичної РДА
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Здав до ломбарду службовий генератор під час блекауту: судитимуть посадовця столичної РДА

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Здав до ломбарду службовий генератор під час блекауту: судитимуть посадовця столичної РДА
Фото: столична поліція

У Києві судитимуть посадовця, який здав в ломбард службовий генератор. Його передали Дніпровській РДА як гуманітарну допомогу під час блекаутів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

З'ясували, що під час блекаутів через російські обстріли в період 2022-2023 років міжнародні партнери надали Дніпровській РДА генератори.

Дев'ять з них передали Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровського району, де 43-річний посадовець працював в.о. директора. Вісім він розподілив на потреби закладу, а один залишив собі.

Здав до ломбарду службовий генератор під час блекауту: судитимуть посадовця столичної РДА
Фото: столична поліція

"Згодом генератор вартістю понад 33 тисячі гривень посадовець здав до ломбарду, отримавши за нього 2600 гривень. Чоловік не збирався забирати його назад", — йдеться в повідомленні.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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