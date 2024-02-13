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"Путін не програє в Україні": Маск хоче зірвати надання допомоги Україні від Штатів
ІЛОН МАСКСШАУКРАЇНАДОПОМОГАСвіт

"Путін не програє в Україні": Маск хоче зірвати надання допомоги Україні від Штатів

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Ілон Маск. Фото: АР

Американський мільярдер Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. Він вважає, що Путін не може програти війну і тому не потрібно допомагати Україні.

Про це Маск заявив під час обговорення на платформі Х, пише Bloomberg.

У розмові до Маска приєдналися конгресмени-республіканці Рон Джонсон з Вісконсина, Майк Лі з Юти, американський підприємець Вівек Рамасвамі — колишній кандидат у президенти від Республіканської партії тощо.

У розмові Маск погодився із заявою Джонсона про те, що "Путін не програє в Україні". Джонсон сказав, що ті, хто очікує перемоги України, "живуть у фантастичному світі".

Учасники розмови заявили, що потрібно "вбити цю штуку", маючи на увазі законопроєкт про виділення 95 мільярдів доларів на фінансову допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та гуманітарну допомогу для Гази.

Маск додав, що сподівається, що американці зв'яжуться зі своїми обраними представниками щодо законопроєкту про Україну: "Ці витрати не допомагають Україні. Затягування війни Україні не на користь".

Маск сказав, що він зацікавлений у тому, щоб зупинити загибель людей з обох сторін війни, додавши, що сумнівається в мудрості домагатися усунення Путіна.

"Ті, хто хоче зміни режиму в Росії, повинні подумати про те, хто може знищити Путіна, і чи може ця людина бути миролюбцем? Напевно, ні", — сказав він.

Маск сказав, що така людина, швидше за все, буде "навіть більш жорстким, ніж Путін".

10 лютого ЗМІ повідомили, що російські війська, ймовірно, використовують системи зв'язку Starlink від SpaceX в Україні, що свідчить про те, що компанія Ілона Маска нині, вочевидь, допомагає росіянам.

11 лютого у ГУР Міноборони підтвердили інформацію стосовно використання російськими окупантами Starlink на фронті.

Американський мільярдер, власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що SpaceX прямо чи опосередковано не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії.

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