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З 15 лютого на Хмельниччині діятиме заборона на вилов щуки: в чому причина
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З 15 лютого на Хмельниччині діятиме заборона на вилов щуки: в чому причина

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З 15 лютого на Хмельниччині діятиме заборона на вилов щуки: в чому причина
Фото ілюстративне, Суспільне

З 15 лютого по 31 березня на Хмельниччині встановлюється заборона на вилов щуки на період її нересту. Таку заборону відповідно до Правил любительського рибальства практикують другий рік поспіль.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла головна спеціалістка відділу іхтіології, регулювання рибальства, меліорації та аквакультури Хмельницького рибоохоронного патруля Олена Семенець.

"Заборона на вилов щуки повинна поширюватись не лише на період відкладення ікри, а також на період нерестової активності щуки, тобто, на період її міграції. Адже у цей період щука звичайна є дуже вразливою і потрібно посилювати її охорону. Основна мета заборони на вилов щуки — захист репродуктивного ядра популяції у критичний період її життєдіяльності, який буде в майбутньому визначати величину поповнення мальків у водних об’єктах", — пояснила Олена Семенець.

Вилов щуки у період заборони є порушенням природоохоронного законодавства, – розповідає юрисконсультка Хмельницького рибоохоронного патруля Анна Трухманова.

"Відповідальність передбачена статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення і також тягне за собою накладення штрафних санкцій. Також правопорушнику доведеться відшкодувати гроші рибному господарству України. Це становить 204 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме три тисячі 468 гривень. Хмельницький рибоохоронний патруль інспекторський склад контролює водойми й слідкує за тим, щоб законодавство не порушувалось", — пояснила Анна Трухмана.

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