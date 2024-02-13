В Україні націоналізували активи олігарха РФ грецького походження — ОГПУ

В Україні націоналізували активи російського олігарха грецького походження. В дохід держави стягнули 100% корпоративних акцій ПрАТ “Пентопак” та дочірнього підприємства “Атлантіс-Пак Україна”, фактичним кінцевим власником яких є російський олігарх Іван Саввіді.

Про націоналізацію активів повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції за матеріалами Офісу Генерального прокурора до російського олігарха грецького походження про націоналізацію його українських активів.

“За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора здійснювалося розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 209 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, російський підприємець, який причетний до антиукраїнської діяльності, після початку повномасштабної агресії зі сторони РФ неодноразово надавав благодійну допомогу так званій “ДНР”.

Під час розслідування заарештували та передали АРМА корпоративні права цих підприємств, а також комплекс нежитлових приміщень, транспортні засоби, кошти на банківських рахунках — 23,4 млн гривень, 345 тис доларів США.

Матеріали кримінального провадження стали підставою для пред’явлення Міністерством юстиції України позову до суду про націоналізацію українських активів російського олігарха.

Досудове розслідування проводило ДБР.

За даними trap.org.ua, російський підприємець грецького походження, акціонер продовольчої групи “Агроком”, колишній власник російських тютюновах фабрик, володіє грецьким футбольним клубом ПАОК, морським портом Салоніки та іншим бізнесом в Греції. Американськй журнал The American Interest вважає, що олігарх Саввіді у Греції представляє політичні інтереси Росії, зокрема, у 2020 році Путін нагородив Саввіді орденом за успіхи, а Проєкт з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) розслідував фінансування Саввіді протестів у Македонії у 2018 році, які були спрямовані на зрив інтеграції країни до НАТО.

Посідає 83 місце у російському списку Forbes 2021.

Саввіді двічі обирався депутатом держдуми від партії “Единая Россия”, публічно вітав анексію Криму Росією, був спонсором низки російсько-патріотичних фестивалів на півострові, а вже у квітні 2022 року направляв автомобілі та генератори у самопроголошену “ДНР”, за що отримав особисту подяку від ватажків цього угрупування.