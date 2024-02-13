Визначено 12 переможців першого хакатону "Наступ машин" — Міноборони

Міністерство оборони України визначило 12 переможців першого хакатону "Наступ машин" для вдосконалення безпілотних платформ на фронті. Кожен з них отримає по 10 тисяч доларів для реалізації своїх ідей.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що оборонне відомство отримало понад 2 тисячі заявок, відібравши для участі 450 розробників, інженерів та інноваторів, що об’єдналися у команди та презентували 122 ідеї. Члени журі опрацювали всі презентації та визначили 12 ідей-переможців у різних напрямках. При визначенні переможців, журі враховувало готовність ідеї до впровадження та масштабування, а також терміни її реалізації.

Серед них:

створення алгоритмів для точного розпізнавання та захоплення цілей для подальшого ураження;

розвиток передових навігаційних систем;

створення стійких та безпечних комунікаційних систем;

розробка рішень для швидкісної передачі (у реальному часі) розвідувальних даних;

розробка алгоритмів для координації безпілотних систем;

створення мережевих рішень для інтеграції між різними типами безпілотних систем.

У Міноборони додали, що кожен переможець отримає 10 тисяч доларів від D3 Venture Capital Firm та Kyiv School of Economics для доопрацювання або масштабування своїх розробок. Серед них є іноземні команди, що презентували готові технічні рішення.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко поінформувала, що тепер хакатони стануть регулярними, а Міноборони буде головним рушієм індустрії, який збирає потреби в технологіях і доносить їх виробникам й інженерам. Зокрема вже заплановані онлайн-зустрічі з військовими – як кінцевими споживачами інновацій на полі бою.

"Наступ машин" пов’язав між собою людей, які створюють інструменти перемоги. Наступний захід вже скоро, і він точно буде кращий – слідкуйте за новинами", — заявила Черногоренко.

Хакатон "Наступ машин" реалізований за ініціативи Міністерства оборони України. Співорганізаторами заходу є Генеральний штаб ЗСУ, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та defense tech кластер Brave1.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд створив промислово-оборонний комітет України, який має вивести український ОПК на новий рівень і збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями.