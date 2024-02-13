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Визначено 12 переможців першого хакатону "Наступ машин" — Міноборони
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Визначено 12 переможців першого хакатону "Наступ машин" — Міноборони

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Міноборони
Розробки, презентовані під час хакатону "Наступ машин". Фото: з сайту Міноборони України

Міністерство оборони України визначило 12 переможців першого хакатонуЗахід, під час якого спеціалісти переважно одного профілю (але необов’язково) формують команди та вирішують конкретне завдання або розробляють дієве рішення. "Наступ машин" для вдосконалення безпілотних платформ на фронті. Кожен з них отримає по 10 тисяч доларів для реалізації своїх ідей.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що оборонне відомство отримало понад 2 тисячі заявок, відібравши для участі 450 розробників, інженерів та інноваторів, що об’єдналися у команди та презентували 122 ідеї. Члени журі опрацювали всі презентації та визначили 12 ідей-переможців у різних напрямках. При визначенні переможців, журі враховувало готовність ідеї до впровадження та масштабування, а також терміни її реалізації.

Серед них:

  • створення алгоритмів для точного розпізнавання та захоплення цілей для подальшого ураження;
  • розвиток передових навігаційних систем;
  • створення стійких та безпечних комунікаційних систем;
  • розробка рішень для швидкісної передачі (у реальному часі) розвідувальних даних;
  • розробка алгоритмів для координації безпілотних систем;
  • створення мережевих рішень для інтеграції між різними типами безпілотних систем.

У Міноборони додали, що кожен переможець отримає 10 тисяч доларів від D3 Venture Capital Firm та Kyiv School of Economics для доопрацювання або масштабування своїх розробок. Серед них є іноземні команди, що презентували готові технічні рішення.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко поінформувала, що тепер хакатони стануть регулярними, а Міноборони буде головним рушієм індустрії, який збирає потреби в технологіях і доносить їх виробникам й інженерам. Зокрема вже заплановані онлайн-зустрічі з військовими – як кінцевими споживачами інновацій на полі бою.

"Наступ машин" пов’язав між собою людей, які створюють інструменти перемоги. Наступний захід вже скоро, і він точно буде кращий – слідкуйте за новинами", — заявила Черногоренко.

Хакатон "Наступ машин" реалізований за ініціативи Міністерства оборони України. Співорганізаторами заходу є Генеральний штаб ЗСУ, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та defense tech кластер Brave1.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд створив промислово-оборонний комітет України, який має вивести український ОПК на новий рівень і збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями.

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