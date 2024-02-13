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Як ветерану війни розпочати власну справу на Хмельниччині
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Як ветерану війни розпочати власну справу на Хмельниччині

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На Хмельниччині майже 10 місяців діє програма "Грант для ветеранів та членів їхніх сімей". За цей час в області 26 військовослужбовців отримали гранти на розвиток бізнесу.

Про це Суспільне Хмельницький розповів директор Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Черешня.

За його словами, ця програма реалізується службою зайнятості в рамках урядового проєкту "єРобота".

Хто може взяти участь в програмі "Грант для ветеранів та членів їхніх сімей"

Отримати грант можуть громадяни України які є учасниками бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та їх подружжя. Програма спрямована на розбудову ветеранського бізнесу в Україні та створення нових робочих місць.

Скільки коштів можна отримати на створення бізнесу

На реалізацію бізнес-ідеї за програмою "Грант для ветеранів та членів їхніх сімей" можна отримати до одного мільйона гривень. 

Розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць:

  • До 250 тисяч гривень — 1 робоче місце (для учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або для члена їх сім’ї).
  • Від 250 тис. до 500 тис. гривень — 2 робочих місця (для учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або для члена їх сім’ї).
  • Від 500 тис. до 1 млн гривень — 4 робочих місця (учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни повинна бути зареєстрована як фізична особа-підприємець не менше 36 місяців до моменту подання заяви на отримання гранту).

За умовами проєкту, грантоотримувач впродовж шести місяців з моменту отримання коштів зобов'язаний працевлаштувати робітників мінімум на два роки. Займатись розвитком справи, на яку отримали грант, потрібно не менше трьох років.

Гранти у розмірі до 500 тис. гривень включно фінансуються за рахунок коштів гранту. Гранти від 500 тис. до 1 млн гривень надаються за умови співфінансування у співвідношенні 70/30. Отримувач гранту вкладає у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава. За умови співфінансування, заявник спочатку переказує усю суму коштів своєї частки співфінансування, а потім на рахунок надходить визначена сума гранту.

Як подати заявку на отримання ветеранського гранту

Для того, аби подати заявку на "Грант для ветеранів та членів їхніх сімей" спочатку необхідно скласти бізнес-план. Наступний крок — подати заявку через портал Дія. Процедура оформлення заявки займає до 20 хвилин. У нинішній "хвилі" заявки прийматимуть до 25 лютого 2024 року.

На що можна витратити грантові кошти

Кошти можна витратити на:

  • Меблі, обладнання та транспортні засоби для комерційного використання.
  • Ліцензійне програмне забезпечення (до 50% коштів).
  • Сировину, матеріали, товари та послуги, необхідні для реалізації бізнес-плану, а також на тварин або саджанці для створення ферм (до 70% коштів).
  • Послуги з маркетингу та реклами (до 10% коштів).
  • Оренду нежитлових приміщень або землі  для комерційних і виробничих цілей (до 25% коштів).
  • Оренду обладнання (до 30% коштів).
  • Лізинг обладнання, крім власних транспортних засобів (до 50% коштів).
  • Придбання франшизи.

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