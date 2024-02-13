Які компанії та ФОПи сплачують найбільше податків у Чернівцях — перелік

У Чернівецькій громаді 20 найбільших платників податків торік сплатили від понад мільйона гривень до майже 31 мільйона гривень. Йдеться про приватні підприємства та ФОПи.
Дані про 20 найбільших платників податків у Чернівцях опублікував на своїй facebook-сторінці міський голова Роман Клічук.
- Найбільше торік сплатило ТОВ "Рома" — 30 мільйонів 969 тисяч гривень
- Чернівецька філія ТОВ "СЕ БОРДНЕТЦЕ УКРАЇНА" — 18 мільйонів 10 тисяч гривень
- ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" — 17 мільйонів 952 тисяч гривень
- ФОП Агатій Ганна — 14 мільйонів 913 тисяч гривень
- ФОП Віщук Володимир — 12 мільйонів 947 тисяч гривень
- ТОВ "Нова Пошта" — 12 мільйонів 295 тисяч гривень
- ТОВ "Обнова-Єврошоп" — 12 мільйонів 65 тисяч гривень
- ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ" — 11 мільйонів 66 тисяч гривень
- ТОВ "Чернівецький Хлібокомбінат" — 10 мільйонів 662 тисячі гривень
- ПАТ "Чернівецький олійно-жировий комбінат" — 9 мільйонів 986 тисячі гривень
- ТОВ "Тайстра груп" — 9 мільйонів 947 тисяч гривень
- ТОВ "Меблі Токабо" — 8 мільйонів 963 тисячі гривень
- ФОП Дубицький Микола — 7 мільйонів 372 тисячі гривень
- ФОП Луківський Іван — 2 мільйони 923 тисячі гривень
- ФОП Гальчук Василь — 2 мільйони 718 тисяч гривень
- ФОП Орищук Никита — 2 мільйони 498 тисячі гривень
- ФОП Кручко Сергій — 2 мільйони 342 тисячі гривень
- ФОП Гелка Серій — 2 мільйони 41 тисяча гривень
- ФОП Барборош Сергій — 1 мільйон 847 тисячі гривень
- ФОП Гончарова Лариса — 1 мільйон 142 тисячі гривень
facebook / Роман Клічук
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