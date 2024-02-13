Близько 11:00 13 лютого Росія обстріляла центр Вовчанська. Загалом у місті зафіксували близько 10 влучань. Зокрема, росіяни влучили на територію ринку.

Про це Суспільне Харків розповів начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.

"Били артилерією по центру міста. Влучили на територію ринку. Одна жінка загинула на місці. Друга жінка зараз в лікарні, її оперують. Звичайно, що вранці до обіду у нас люди скупчуються у таких місцях. У нас і так обмеження, щоб було мінімальне пересування по місту, але вранці люди все одно виходять, щоб купити якісь продукти та речі. Люди отримали травми від першого влучання, а потім вони перейшли у більш безпечні місця", — розповів Гамбарашвілі.

За його словами, ринок у Вовчанську вже був зруйнованим на 80%.

За інформацією очільника ОВА Олега Синєгубова, загиблій жінці — 61 рік, пораненій — 50 років.

Перебоїв з електроенергією у міста внаслідок обстрілу немає, зазначив Тамаз Гамбарашвілі.

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