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На Житомирщині у приміщенні 200-річного маєтку працює культурно-мистецький простір
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На Житомирщині у приміщенні 200-річного маєтку працює культурно-мистецький простір

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культура, спадщина, туризм, історія, маєток, мистецтво, Житомирщина
На базі 200-річного маєтку відкрили культурно-мистецький простір. Село Гальчин, Житомирщина. Фото надала Наталя Ященко

У селі Гальчин Гришковецької громади Житомирщини працює новий культурно-мистецький простір "Чайковський Space". Він розмістився у приміщенні 200-річного колишнього панського маєтку, де народився українсько-польсько-турецький діяч Михайло Чайковський.

Про це в ефірі Українського радіо Житомир в розмові із ведучою Наталкою Кулініч розповіли ініціаторки проєкту: завідувачка сектору культури та туризму Гришковецької селищної ради Наталя Ященко та представниця експертно-консультаційного центру розвитку громад Світлана Гнатюк.

За словами Наталії Ященко, в стінах цього маєтку в 1919 році радянська влада розмістила в школу, яка функціонувала там рівно 100 років — до 2019 року. Завдяки вчителям і батькам школи маєток зберігся, сказала Наталя. Потім жителі громади почали потроху відновлювати історичну атмосферу цього маєтку.

"Почали збирати старовинні речі. У нас є гарна народознавча кімната, є облаштовані кімнати, які мають старовинні меблі, посуд, знаряддя праці, одна жінка принесли книги 19 століття польською мовою, одна з них датована 1838 роком. Територія біля маєтку — більше гектара, в планах її облаштувати. Обов’язково потрібно реставрувати будівлю маєтку, відновити ліпнину, яка знаходиться на стелі. А можливо під нею ще є розпис", — розповіла в ефірі Наталя Ященко.

За її інформацією, в центрі вже є два постійних працівники і штат буде розширюватися. Відкрився артпростір, де проводиться арттерапія і для дорослих і для дітей. Раніше на базі маєтку вже проводили перший і другий гастрофестивалі білого борщу, гостям влаштовували екскурсії із розповіддю про історію будівлі та постать Михайла Чайковського.

"Особливо із початком повномасштабної війни такі проєкти вселяють надію, що не все втрачено і не потрібно бути в розпачі", — сказала Наталя Ященко.

культура, спадщина, туризм, історія, маєток, мистецтво, Житомирщина
Завідувачка сектору культури та туризму Гришковецької селищної ради Наталя Ященко. Фото: сторінка в Facebook Наталі Ященко

Спільно з Гришковецькою громадою ініціативу по створенню в приміщенні маєтку багатофункціонального простору реалізовує команда, до якої, зокрема, входить експертно-консультаційний центр з розвитку громад та територій.

Представниця цього центру Світлана Гнатюк розповіла, що роботу над проєктом створення простору почали із взаємодією із громадською організацією "Кейсерс". Тоді там було 5 кейсів від різних громад України, і представники Житомирщини обрали кейс "Нове життя для садиби Михайла Чайковського" та подали на конкурс ідею перетворення садиби на культурно-мистецький простір.

"За проєктом кожна кімната має певне функціональне зонування. Ми розробили брендбук простору, закупили меблі та обладнання. Також нам вдалося змінити назву вулиці, яка проходить поблизу садиби, тепер вона носить ім’я Михайла Чайковського. Кілька кімнат облаштовані в стилі та в дусі того часу, коли жив Михайло Чайковський. Маємо декілька експонатів, пов’язані із ним. Грант ще триває і він передбачає проведення певних заходів, щоб наповнити садибу подіями", — сказала Світлана Гнатюк.

За її словами, це унікальний проєкт, і кейсів відновлення історичних садиб в Україні не так багато. Ініціатори відродження маєтку в Гальчині хочуть масштабувати такий досвід, щоб зробити схожі садиби на території України магнітами розвитку громад, сказала Світлана Гнатюк.

культура, спадщина, туризм, історія, маєток, мистецтво, Житомирщина
Представниця експертно-консультаційного центру розвитку громад Світлана Гнатюк. Фото надала Світлана Гнатюк

культура, спадщина, туризм, історія, маєток, мистецтво, Житомирщина
Колишній панський маєток. Село Гальчин, Житомирщина. Фото надала Наталя Ященко

культура, спадщина, туризм, історія, маєток, мистецтво, Житомирщина
Свято біля колишнього панського маєтку. Село Гальчин, Житомирщина. Фото надала Наталя Ященко

культура, спадщина, туризм, історія, маєток, мистецтво, Житомирщина
Всередині колишнього панського маєтку. Село Гальчин, Житомирщина. Фото надала Наталя Ященко

На Житомирщині у приміщенні 200-річного маєтку працює культурно-мистецький простір
Екскурсія в колишньому панському маєтку. Село Гальчин, Житомирщина. Фото надала Наталя Ященко

культура, спадщина, туризм, історія, маєток, мистецтво, Житомирщина
Артпростір в рамках культурно-мистецького проєкту "Чайковський Space" в колишньому панському маєтку. Село Гальчин, Житомирщина. Фото надала Наталя Ященко

культура, спадщина, туризм, історія, маєток, мистецтво, Житомирщина
Панські купальні на території біля колишнього панського маєтку. Село Гальчин, Житомирщина. Фото надала Наталя Ященко

Як раніше писало Суспільне, 29 січня в Гальчині у старовинному маєтку провели історичну годину про бій під Крутами і його героїв. Просвітницьку зустріч проводили на теренах облаштованого в ньому культурно-мистецького простору "Чайковський Space".

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