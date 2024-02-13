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Експонати завдають болю: у Черкасах воєнний музей поповнюється історіями
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Експонати завдають болю: у Черкасах воєнний музей поповнюється історіями

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У Черкасах до патріотичного музею Антитерористичної операції експонати привозять волонтери, військові та їхні рідні. Нині там понад 10 тисяч предметів, що мають свої історії болю та радості.

Із дня відкриття музею, його відвідали 50 тисяч людей, розповів його засновник Олексій Святенко.

Серед воєнних експонатів — історії людей у світлинах та предметах. Одна з них — про кохання на передовій: старший солдат Вадим на позивний "Вуді" та його дружина, військова медикиня, Олена познайомились і закохались на "нулі". Засновник музею АТО Олексій Святенко показав світлину з їхнього весілля:

"Це був хлопець відважний, Вадим з 2014-го року захищав Україну і, на жаль, при Повномасштабному вторгненні, під Бахмутом він поклав своє життя. Ось вона передала особисті речі, це його особиста футболочка, навіть з позивним, його балаклава. Отака коробочка теж прийшла до нас в музей. Це останній подарунок, який їй зробив Вадим перед смертю".

Такі експонати, зі слів Олексія, завдають болю. Та є і ті музейні екземпляри, що тішать.

"Джавелін, застарілий ПТУР, але він мені дорогий, бо підписаний Да Вінчі у 2017-му році і Стугна наша рідна. За всіма цими речами знищений ворог, знищені танки, Стугною знищений найсучасніший Т90 ворожий танк, блокпости, їхні автомобілі".

У Черкасах музей не припиняє поповнюватися воєнними предметами
Фото: Суспільне Черкаси

У Черкасах діє воєнний музей
Фото: Суспільне Черкаси

Експонати завдають болю: у Черкасах діє воєнний музей
Фото: Суспільне Черкаси

Серед відвідувачів музею військові, волонтери, переселенці. Та найчастіше, пояснив Олексій, до музею приходять діти. Під час знімання сюжету на екскурсію привели учнів четвертого класу. Пан Олексій продемонстрував ракети, якими наші захисники захищали столицю при повномасштабному вторгненні. Школяр Єгор Юрченко не тільки вперше побачив експонати з війни, а й здивований, що може до них доторкнутися:

"Я гільзу тримаю, гільзу від танка. Вони збивають ракети. Російські, які російці випуляють у нас".

Тримаючи гільзу, говорить, згадує про дідуся.

"Мій дідусь воює зараз. Я ним пишаюся. Він хоробрий, мужній і добрий".

Вчителька Анна Мединська вважає, що такі відвідини — елемент патріотичного виховання:

"Це актуально наразі для дітей, ми б хотіли більше патріотичного виховання, ми б хотіли, щоб вони краще розумілися на тому, що відбувається в країні та у світі".

У Черкасах музей не припиняє поповнюватися воєнними експонатами
Фото: Суспільне Черкаси

Четвертокласник Єгор Юрченко вірить у перемогу України, відтак додав:

"Вороги всі мають програти, вони нападають на нас в будь-який час. Але завжди добро перемагає зло. І ми переможемо. Слава Україні! Героям Слава!".

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