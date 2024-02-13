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Південна Корея обіцяє рішуче відповісти у разі провокацій з боку КНДР
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Південна Корея обіцяє рішуче відповісти у разі провокацій з боку КНДР

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Південна Корея обіцяє рішуче відповісти у разі провокацій з боку КНДР
Випробування керованого реактивного снаряда калібру 240 мм. Фото: північнокорейське інформагентство KCNA

Південнокорейські військові заявили у вівторок, 13 лютого, що вони готові "рішуче" відповісти на будь-які провокації КНДР, оскільки Пхеньян нагнітає напруженість, проводячи серію нових випробувань зброї.

Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що у понеділок Північна Корея повідомила, що розробила керований снаряд калібру 240 мм для реактивної системи залпового вогню і систему балістичного контролю для розширення свого арсеналу озброєнь. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї ( ОКШ) заявив, що виявив і відстежував випробувальні стрільби Північної Кореї в режимі реального часу в неділю, 11 лютого, в другій половині дня і спільно зі Сполученими Штатами аналізував їхні технічні характеристики.

"Наші збройні сили підтримують позицію, яка може відповісти на артилерійські провокації Північної Кореї, постійно відстежуючи розвиток її озброєнь і посилюючи наші можливості стримування і реагування", — заявив під час регулярного брифінгу для преси речник ОКШ полковник Лі Сун Чжун.

За його словами, військові не оприлюднили інформацію одразу, оскільки ракетна установка не підпадає під сферу розкриття інформації, як зазначено в протоколі. Зазвичай комітет оприлюднює результати випробувань балістичних ракет і основних видів озброєнь, що проводяться Північною Кореєю.

За повідомленнями військових джерел, в неділю Північна Корея провела випробувальні пуски снарядів реактивної системи залпового вогню в напрямку Жовтого моря з району поблизу західного портового міста Нампхо.

Відомо, що 240-мм реактивні системи залпового вогню Півночі розгорнуті поблизу кордону, створюючи потенційну загрозу для більшої частини столиці Півдня.

Це випробування відбулося за кілька днів до дня народження покійного лідера КНДР Кім Чен Іра — великого свята у Північній Кореї, яке цього року припадає на п'ятницю. Але, за даними ОКШ, ніяких особливих рухів з боку північнокорейських військових поки що не спостерігається.

Як відзначає Yonhap, Північна Корея посилила напруженість на Корейському півострові, провівши в новому році випробування зброї, в тому числі запуски крилатих ракет з моря і суші, а також артилерійські стрільби у водах поблизу західного міжкорейського морського кордону.

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