У Києві директора комунального підприємства Подільського району підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Посадовець переплатив 400 тисяч гривень під час закупівлі службових авто.

Про це інформують Київська міська прокуратура і поліція Києва.

Керівник КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" у 2021 році закупив для керівництва п'ять легкових автомобілів марки "Ravon R4". За них з бюджету заплатили 1 мільйон 750 тисяч гривень.

Проте відповідні експертизи засвідчили, що вартість автомобілів була завищена, внаслідок чого бюджет зазнав збитків на майже 400 тисяч гривень.

Директору комунального підприємства повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі прокуратура внесла до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Слідство триває.

Що відомо про розтрату бюджетних коштів у Києві та області

Суд відсторонив від посади начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської райдержадміністрації. Правоохоронці підозрюють посадовця у розтраті 800 тисяч гривень бюджетних коштів, які виділялися на капітальний ремонт найпростішого укриття.

На Київщині судитимуть посадовця відділу освіти однієї з міськрад та керівника будівельної фірми за розтрату бюджетних коштів на облаштуванні укриття. За даними правоохоронців, під час ремонту сховища в дитсадку привласнили понад 80 тис. грн.

Бучанська окружна прокуратура скерувала до суду звинувачення стосовно незаконного привласнення майже півмільйона гривень бюджетних коштів Коцюбинської селищної ради. Звинувачують підрядницю, яка мала зробити ремонт прибудинкової території.

Бориспільська прокуратура звинувачує директора товариства з обмеженою відповідальністю. Його підозрюють у привласненні понад 4 мільйонів гривень бюджетних коштів під час ремонту пологового будинку.

У Києві прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора підрядної організації, якого підозрюють у привласненні 4 млн грн під час капітального ремонту футбольного поля.

Також правоохоронці викрили столичних посадовців на розкраданні грошей під час ремонту асфальтобетонного покриття у Солом'янському районі. У бюджеті недорахувалися майже 5 млн грн.