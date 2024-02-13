Двох жительок Хмельницької області визнали винними у здійсненні колабораційної діяльності. Вони з початку повномасштабного вторгнення поширювали через власні акаунти у забороненій соцмережі матеріали антиукраїнського спрямування.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

За їхньою інформацією, досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі управління СБУ в Хмельницькій області. Покарання обрали відповідно до частини першої статті 111-1 Кримінального кодексу України.

"Їм призначено покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, на 10 років", — йдеться у повідомленні.

У Хмельницькій обласній прокуратурі зазначили, жінки публічно виправдовували воєнні злочини росіян, вихваляли та підтримували політику Російської Федерації. Наразі рішення не набрали законної сили й можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

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