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Двох жительок Хмельниччини визнали винними у здійсненні колабораційної діяльності
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Двох жительок Хмельниччини визнали винними у здійсненні колабораційної діяльності

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Двох жительок Хмельницької області визнали винними у здійсненні колабораційної діяльності. Вони з початку повномасштабного вторгнення поширювали через власні акаунти у забороненій соцмережі матеріали антиукраїнського спрямування.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

За їхньою інформацією, досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі управління СБУ в Хмельницькій області. Покарання обрали відповідно до частини першої статті 111-1Стаття 111-1. Колабораційна діяльність.1. Публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України — караються позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Кримінального кодексу України.

"Їм призначено покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, на 10 років", — йдеться у повідомленні.

У Хмельницькій обласній прокуратурі зазначили, жінки публічно виправдовували воєнні злочини росіян, вихваляли та підтримували політику Російської Федерації. Наразі рішення не набрали законної сили й можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

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