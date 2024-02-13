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Рідні загиблого Максима Рослякова з Херсона створили петицію про присвоєння йому звання "Герой України" посмертно
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Рідні загиблого Максима Рослякова з Херсона створили петицію про присвоєння йому звання "Герой України" посмертно

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Військовий Максим Росляков, Херсон
Військовий Максим Росляков. Фото надала Яна Белоус

Рідні загиблого українського захисника Максима Рослякова з Херсона просять підтримати петицію про присвоєння йому посмертно звання "Герой України".

Про це Суспільному повідомила наречена загиблого Яна Белоус.

"Максим завжди був справжнім патріотом і завжди бажав, щоб наше місто було вільним. Загинув він на річницю звільнення Херсона 11 листопада 2023 року", — сказала дівчина.

Петицію опублікували на офіційному сайті Офісу президента України 12 лютого 2024 року.

Максим був майстром спорту зі спортивної гімнастики. Його призвали на службу під час мобілізації 17 січня 2023 року, боронив цілісність нашої держави разом із побратимами на Бахмутському напрямку, поблизу Кліщіївки.

Військовослужбовець ЗСУ, водій-радіотелефоніст 2 відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу розвідки та корегування роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А4718 Максим Рослков загинув під час виконання бойового завдання 11 листопада 2023 року. Він отримав важкі поранення внаслідок удару дроном РФ на Бахмутському напрямку, йдеться у петиції.

З загиблим воїном Максимом Росляковим попрощалися у Херсоні 7 лютого 2024 року.

Також захищаючи Україну, загинув житель Верхньорогачицької громади Херсонської області Василь Дьогтев. Він поліг у бою 1 лютого 2024 року.

У Херсоні 29 січня 2024 року провели в останню путь солдата Віталія Артеменка. Він помер від отриманих в бою поранень 17 січня 2024 року. Чоловікові було 46 років, у нього залишилися двоє дітей.

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