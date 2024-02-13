В автомобільному парку Хмельницької облради нараховується п’ять автомобілів. Найстарший з них — VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2001 року випуску. Голова Хмельницької облради та її заступники у службових цілях використовують сучасніші автівки.
Таку інформацію Суспільне Хмельницький надала керуюча справами виконавчого апарату ради Олена Лещишина.
Керівництво Хмельницької облради використовує три службові автомобілі, а саме:
- голова Хмельницької облради Віолета Лабазюк їздить автомобілем AUDI A6 2012 року випуску. Ціна такої автівки в мережі інтернет коливається від 14 до 20 тис. доларів.
- На TAYOTA RAV4 2013 року випуску їздить перший заступник голови Хмельницької облради Володимир Гончарук. Ціна такого автомобіля від 15 до 21 тис. доларів.
- Заступник Хмельницької облради Валентин Соколюк у службових цілях використовує автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 2001 року випуску. Він коштує до 5 тис. доларів.
За інформацією Олени Лещишиної, загалом в автомобільному парку Хмельницької облради нараховується п’ять автомобілів. Усі вони передані Комунальним автотранспортним підприємством на баланс облради у квітні 2021 року. Найстаршим автомобілем в автопарку вважається VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2001 року випуску. Його використовують в службових цілях працівники виконавчого апарату облради.
Скільки коштів йде на утримання автопарку Хмельницької облради:
2021 рік – 724 тис. 128 грн
2022 рік – 572 тис. 202 грн
2023 рік – 663 тис. 530 грн
2024 рік – 600 тис. грн
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