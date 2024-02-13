В автомобільному парку Хмельницької облради нараховується п’ять автомобілів. Найстарший з них — VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2001 року випуску. Голова Хмельницької облради та її заступники у службових цілях використовують сучасніші автівки.

Таку інформацію Суспільне Хмельницький надала керуюча справами виконавчого апарату ради Олена Лещишина.

Керівництво Хмельницької облради використовує три службові автомобілі, а саме:

голова Хмельницької облради Віолета Лабазюк їздить автомобілем AUDI A6 2012 року випуску. Ціна такої автівки в мережі інтернет коливається від 14 до 20 тис. доларів.

їздить автомобілем року випуску. Ціна такої автівки в мережі інтернет коливається від 14 до 20 тис. доларів. На TAYOTA RAV4 2013 року випуску їздить перший заступник голови Хмельницької облради Володимир Гончарук. Ціна такого автомобіля від 15 до 21 тис. доларів.

року випуску їздить перший заступник голови Хмельницької облради Ціна такого автомобіля від 15 до 21 тис. доларів. Заступник Хмельницької облради Валентин Соколюк у службових цілях використовує автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 2001 року випуску. Він коштує до 5 тис. доларів.

За інформацією Олени Лещишиної, загалом в автомобільному парку Хмельницької облради нараховується п’ять автомобілів. Усі вони передані Комунальним автотранспортним підприємством на баланс облради у квітні 2021 року. Найстаршим автомобілем в автопарку вважається VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2001 року випуску. Його використовують в службових цілях працівники виконавчого апарату облради.

Скільки коштів йде на утримання автопарку Хмельницької облради:

2021 рік – 724 тис. 128 грн

2022 рік – 572 тис. 202 грн

2023 рік – 663 тис. 530 грн

2024 рік – 600 тис. грн

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