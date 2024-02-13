У Полтаві в Свято-Успенському соборі ПЦУ попрощалися з молодшим сержантом Сергієм Шарпилом. 22-річний військовослужбовець загинув на Харківщині. Чоловік поліг під час бою.

Попрощатися з бійцем прийшли рідні, побратими та друзі. Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Портрет Сергія Шарпила. Фото: Суспільне Полтава

22-річний молодший сержант Сергій Шарпило народився у селі Пасківка Новоселівської громади. Юнак навчався у полтавській школі № 20. Потім вступив до профтехучилища №17 та здобув освіту тракториста-машиніста. Після навчання проходив строкову службу, а згодом перейшов на контрактну.

Прощання з прикордонником Сергієм Шарпилом. Фото: Суспільне Полтава

З 13 жовтня 2021-го року Сергій захищав українські кордони. Служив на посаді інспектора прикордонної служби-водія відділення повітряної розвідки у складі 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон". Про це Суспільному повідомив голова Носелівської громади Євген Бова.

Знайомі, які прийшли попрощатися із Сергієм Шарпилом. Фото: Суспільне Полтава

Підрозділ Сергія перебував на Харківщині, де 7 лютого 2024-го року відбувся бій з російськими військами. У бою захисник загинув. Сталося це поблизу селища Першотравневе Харківської області. Про це Суспільному повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення Полтавського районного ТЦК та СП Олександр Башлій.

Рідні біля труни з тілом Сергія Шарпила. Фото: Суспільне Полтава

Як розповів голова Носелівської громади Євген Бова, бійця поховали у селі Пасківка, де він народився. У воїна залишилися батько, мачуха, сестра і вагітна дружина.

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