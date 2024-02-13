НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Боровся за життя": у Полтаві попрощалися з прикордонником Сергієм Шарпилом
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Боровся за життя": у Полтаві попрощалися з прикордонником Сергієм Шарпилом

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Полтаві в Свято-Успенському соборі ПЦУ попрощалися з молодшим сержантом Сергієм Шарпилом. 22-річний військовослужбовець загинув на Харківщині. Чоловік поліг під час бою.

Попрощатися з бійцем прийшли рідні, побратими та друзі. Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

У Полтаві прощаються з прикордонником Сергієм Шарпилом
Портрет Сергія Шарпила. Фото: Суспільне Полтава

22-річний молодший сержант Сергій Шарпило народився у селі Пасківка Новоселівської громади. Юнак навчався у полтавській школі № 20. Потім вступив до профтехучилища №17 та здобув освіту тракториста-машиніста. Після навчання проходив строкову службу, а згодом перейшов на контрактну.

У Полтаві прощаються з Сергієм Шарпилом
Прощання з прикордонником Сергієм Шарпилом. Фото: Суспільне Полтава

З 13 жовтня 2021-го року Сергій захищав українські кордони. Служив на посаді інспектора прикордонної служби-водія відділення повітряної розвідки у складі 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон". Про це Суспільному повідомив голова Носелівської громади Євген Бова.

Прощання із Сергієм Шарпилом
Знайомі, які прийшли попрощатися із Сергієм Шарпилом. Фото: Суспільне Полтава

Підрозділ Сергія перебував на Харківщині, де 7 лютого 2024-го року відбувся бій з російськими військами. У бою захисник загинув. Сталося це поблизу селища Першотравневе Харківської області. Про це Суспільному повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення Полтавського районного ТЦК та СП Олександр Башлій.

Панахида за Сергієм Шарпилом
Рідні біля труни з тілом Сергія Шарпила. Фото: Суспільне Полтава

Як розповів голова Носелівської громади Євген Бова, бійця поховали у селі Пасківка, де він народився. У воїна залишилися батько, мачуха, сестра і вагітна дружина.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
НАТО, військові навчання, Україна
La Pais: НАТО планує відкрити новий навчальний центр ЗСУ
Трамп, стіл переговорів
Bloomberg: Трамп буде домагатися переговорів між Україною та Росією у разі переобрання
Курська область, удар по нафтобазі
У Курській області РФ горить нафтобаза
Мобілізація, Малюська
Мін'юст хоче мобілізувати засуджених на рівні з іншими
На початок