На війні в Україні РФ втратила понад 397 тисяч військових

Станом на ранок 13 лютого 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 397 080 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1090 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6424 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12004 (+27) од,
- артилерійських систем – 9500 (+19) од,
- РСЗВ – 981 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 667 (+1) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7332 (+30),
- крилаті ракети ‒ 1882 (+0),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12623 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 1518 (+4).
Дані уточнюються.