Минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення — Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Найгарячіше на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Сили оборони завдали 21 удар по позиціях військ РФ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ завдали 5 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснили 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 23 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Виїмка, Кліщіївка, Нью-Йорк, Олександропіль, Авдіївка, Ласточкине, Новокалинове, Костянтинівка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Роботине Запорізької області; Крупиця, Кринки, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки поблизу Синьківки та Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки біля Тернів та північніше Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 7 атак неподалік населених пунктів Богданівка, Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати росіян, які не полишають спроб оточити Авдіївку. ЗСУ тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 22 атаки в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Тоненького та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили атаку південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку західніше Новопокровки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, армія РФ не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби росіяни здійснили 2 безуспішні штурмові дії.

Водночас українські воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 7 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 7 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу та 1 засобу протиповітряної оборони військ РФ.