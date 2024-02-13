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У Бразилії розпочався тиждень карнавалу
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У Бразилії розпочався тиждень карнавалу

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Карнавал у Ріо
Святкування карнавалу на Самбадромі в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 12 лютого 2024 р. Фото: AP/Silvia Izquierdo

У Бразилії розпочався тиждень карнавалу, який став однією з візитівок латиноамериканської країни. Наймасштабніші події відбудуться у Ріо-де-Жанейро, який щороку вражає театральними виставами численних шкіл самби.

Про це пише ВВС.

Учні цих шкіл готуються протягом усього року — шиють костюми, відточують хореографію, обирають головну тему майбутньої вистави, проєктують та будують рухливі танцювальні платформи.

У Бразилії розпочався тиждень карнавалу
Фото: AP/Silvia Izquierdo

Карнавал відкрився у неділю увечері проходженням представників шести шкіл самби. Вистава зібрала близько 100 тисяч глядачів, які вишикувалися вздовж одного з проспектів Ріо.

У Бразилії розпочався тиждень карнавалу
Фото: AP/Silvia Izquierdo

Через мову танців учасники розповіли присутнім середньовічні португальські казки, історії індійського народу яномами, що проживає на території Бразилії, індіанські міфи про створення світу, а також сюжети фольклору.

У Бразилії розпочався тиждень карнавалу
Фото: AP/Silvia Izquierdo

Водночас влада Ріо-де-Жанейро закликає всіх місцевих жителів та гостей міста пам’ятати, що столиця карнавалу залишатися досить небезпечною.

У Бразилії розпочався тиждень карнавалу
Фото: AP/Silvia Izquierdo

Як пише Agência Brasil, сили правопорядку Ріо-де-Жанейро на карнавалі вперше застосують технологію розпізнавання облич.

Зазначається, що цифрові технології, які дозволяють виявляти зловмисників, уперше в історії заходу широко застосовуватимуться на Самбодромі, де пройдуть основні заходи карнавалу, а також уздовж пляжів, на станціях метро і приміських поїздів.

На період проведення свята поліція приверне до патрулювання додатково 12 тис. особового складу.

Карнавал у Ріо-де-Жанейро пройде з 9 до 14 лютого. У цей період у місті очікують понад 5 млн туристів. Влада розраховує залучити в економіку 4,5 млрд бразильських реалів або трохи менше, ніж 1 млрд доларів.

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