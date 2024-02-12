Не витримало серце. На Дніпропетровщині помер 43-річний учасник бойових дій

10 лютого в одній з лікарень Кам’янського на Дніпропетровщині помер солдат Дмитро Коваленко. У нього не витримало серце, повідомив міський голова Андрій Білоусов.

Дмитро Коваленко народився 23 червня 1981 року. Закінчив Донецький ліцей військової фізичної підготовки. Упродовж 2016-2018 років був учасником АТО/ООС. Тривалий час працював на Дніпровському металургійному комбінаті.

У березні 2022 року став до лав Національної гвардії України. У жовтні минулого року був звільнений за станом здоров’я.

У нього залишилися: дружина, донька, син, батьки та дві сестри.

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