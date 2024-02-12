У вінницькому терцентрі плетуть маскувальні сітки

Маскувальну сітку 3 на 7 метрів за два дні для оборонців сплели відвідувачки міського територіального центру соціального обслуговування. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення денного перебування Вікторія Вдовцова.

Фото: Суспільне Вінниця

Сказала, плетіння сіток ініціював департамент соціальної політики.

"Було організовано збір коштів, до якого долучилися працівники терцентру, центру соцслужб, працівники департаменту соцполітики, придбали тканину двох відтінків — темно болотяний колір та коричневий. Це понад 10 тисяч гривень", — розповіла Вдовцова.

Фото: Суспільне Вінниця

Деревʼяний каркас, який теж виготовили працівники терцентру, встановили в актовій залі. Алла Воронкова сказала, до терцентру ходить понад рік.

"Це дуже важливо, я вважаю, тому що ми робимо те, що ми можемо. Нехай ці сітки добре захищають наших захисників. В мене два племінники на фронті, душа болить", — розповіла Воронкова.

Фото: Суспільне Вінниця

До плетіння маскувальних сіток доєдналася і Надія Ковальчук. Каже, побачила оголошення і прийшла допомогти. Робить це вперше.

"Вирішила допомогти, внести маленьку часточку в цю перемогу, яку ми дуже чекаємо, дуже цього хочемо", — сказала Надія Ковальчук.

Маскувальні сітки в терцентрі плетуть щодня з 9 до 17 години. Готові вироби, за словами Вікторії Вдовцової, передадуть бійцям 59 бригади та "Червоної калини".