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Загиблому Романові Жеребцю з Вінниччини просять присвоїти звання Героя України
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Загиблому Романові Жеребцю з Вінниччини просять присвоїти звання Героя України

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Загиблому Романові Жеребцю з Вінниччини просять присвоїти звання Героя України
Роман Жеребець. Фото з відкритих джерел

Загиблому захисникові Романові Жеребцю з Вінниччини просять присвоїти звання Героя України. Відповідну петицію зареєстрували на сайті президента.

Роман Жеребець (1985 року народження) був мешканцем села Андрушівка Погребищенської міської громади. Мобілізували чоловіка у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив солдат у складі 59 ОМПБр, в/ч А1619.

Загинув оборонець 9 листопада 2022 року під час звільнення Херсону поблизу селища Любомирівка Миколаївська область.

"З честю та гідністю він разом зі своїми побратимами боровся за територіальну цілісність і незалежність України. Роман був відданий своїй країні, завжди виконував накази та обов'язки. У загиблого залишилася 6-річна донька", — написала авторка петиції Зульфія Жеребець.

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