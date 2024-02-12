Загиблому Романові Жеребцю з Вінниччини просять присвоїти звання Героя України

Загиблому захисникові Романові Жеребцю з Вінниччини просять присвоїти звання Героя України. Відповідну петицію зареєстрували на сайті президента.
Роман Жеребець (1985 року народження) був мешканцем села Андрушівка Погребищенської міської громади. Мобілізували чоловіка у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив солдат у складі 59 ОМПБр, в/ч А1619.
Загинув оборонець 9 листопада 2022 року під час звільнення Херсону поблизу селища Любомирівка Миколаївська область.
"З честю та гідністю він разом зі своїми побратимами боровся за територіальну цілісність і незалежність України. Роман був відданий своїй країні, завжди виконував накази та обов'язки. У загиблого залишилася 6-річна донька", — написала авторка петиції Зульфія Жеребець.