НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Майже сто команд юних рятувальників функціонує на Хмельниччині
ДСНСДІТИРегіони

Майже сто команд юних рятувальників функціонує на Хмельниччині

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Майже сто дружин юних рятувальників функціонує у Хмельницькій області. До них входить близько тисячі учасників віком від 10 до 18 років. Мета руху — виховати у дітей свідоме ставлення до безпеки.

Про це Суспільне Хмельницький розповів начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Хмельниччини Олександр Гулько.

За його словами, до складу дружини юних рятувальників має входити не менше 10 учасників. Вона може поділяти на загони й ланки. У Хмельницькій області найбільш досвідченою дружиною є команда "Маленька перерва" зі Старокостянтинівської громади, створена 1999 року.

"У Хмельницькому районі налічується близько 290 членів команд юних рятувальників, у Шепетівському — 530 та у Кам’янець-Подільському — 20. Крім визначеної вікової категорії учасників руху, рекомендовано до складу дружини залучати одну-дві дитини віком 6-8 років", — зазначив начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Хмельниччини.

Олександр Гулько каже, у повсякденній діяльності учасники команд юних рятувальників розповідають населенню правила поведінки у різних надзвичайних ситуаціях.

"Учасники дружин постійно підвищують свою теоретичну обізнаність з питань безпеки життєдіяльності. Вони проводять лекції й розважальні конкурси серед учнів навчальних закладів та іншого населення щодо загальних правил безпеки, первинних засобів пожежогасіння, основ рятувальної справи. Крім того, беруть участь у практичних відпрацюваннях дій у разі виникнення пожежі чи будь-яких інших надзвичайних ситуацій в школі", — пояснив Олександр Гулько.

За його словами, щоб стати частиною команди юних рятувальників, необхідно заповнити анкету, розміщену на сайті ДСНС України.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Розбір завали у Нью-Йорку призупинено через небезпеку обстрілів
Розбір завали у Нью-Йорку призупинено через небезпеку обстрілів
Поки немає змоги занурюватися у воду, щоб обстежити дно: дівчинку, яка впала в річку на Буковині, досі не знайшли
Поки немає змоги занурюватися у воду, щоб обстежити дно: дівчинку, яка впала в річку на Буковині, досі не знайшли
На Тернопільщині врятували собаку, який впав зі схилу в Дністровському каньйоні
На Тернопільщині врятували собаку, який впав зі схилу в Дністровському каньйоні
У Глобиному під лід провалилися люди
На Полтавщині під кригу провалилися двоє чоловіків: одного врятувати не вдалося
На початок