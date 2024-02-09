Майже сто команд юних рятувальників функціонує на Хмельниччині

Майже сто дружин юних рятувальників функціонує у Хмельницькій області. До них входить близько тисячі учасників віком від 10 до 18 років. Мета руху — виховати у дітей свідоме ставлення до безпеки.

Про це Суспільне Хмельницький розповів начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Хмельниччини Олександр Гулько.

За його словами, до складу дружини юних рятувальників має входити не менше 10 учасників. Вона може поділяти на загони й ланки. У Хмельницькій області найбільш досвідченою дружиною є команда "Маленька перерва" зі Старокостянтинівської громади, створена 1999 року.

"У Хмельницькому районі налічується близько 290 членів команд юних рятувальників, у Шепетівському — 530 та у Кам’янець-Подільському — 20. Крім визначеної вікової категорії учасників руху, рекомендовано до складу дружини залучати одну-дві дитини віком 6-8 років", — зазначив начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Хмельниччини.

Олександр Гулько каже, у повсякденній діяльності учасники команд юних рятувальників розповідають населенню правила поведінки у різних надзвичайних ситуаціях.

"Учасники дружин постійно підвищують свою теоретичну обізнаність з питань безпеки життєдіяльності. Вони проводять лекції й розважальні конкурси серед учнів навчальних закладів та іншого населення щодо загальних правил безпеки, первинних засобів пожежогасіння, основ рятувальної справи. Крім того, беруть участь у практичних відпрацюваннях дій у разі виникнення пожежі чи будь-яких інших надзвичайних ситуацій в школі", — пояснив Олександр Гулько.

За його словами, щоб стати частиною команди юних рятувальників, необхідно заповнити анкету, розміщену на сайті ДСНС України.

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