Медика з Луганська судитимуть за співпрацю з російськими окупантами

Жителя окупованого Луганська судитимуть за співпрацю з російськими окупантами. Він медик. У 2022 році він став "ректором Луганського державного медичного університету імені святителя Луки". Чоловік — у розшуку.

Про це повідомила прокуратура Луганщини.

"До призначення "ректором" чоловік був "головним лікарем "Луганського республіканського клінічного онкологічного диспансеру ЛНР", — йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

За даними прокуратури, у 2023 році за результатами незаконних "виборів" його обрали членом "постійної комісії з соціально-гуманітарної політики та справ молоді ради міського округу муніципального утворення міський округ міста Луганськ ЛНР".

У прокуратурі уточнили, що цей чоловік вступив в російську партію "Єдина Росія".

Підозру йому оголосили торік у серпні.

Його судитимуть за фактом колабораційної діяльності (ч. 3, ч. 5 ст. 111-1 КК України). Йому загрожує до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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