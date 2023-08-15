Служба безпеки повідомила про підозру у колабораційній діяльності ректору так званого "Луганського медичного університету імені Святителя Луки". Колишній український хірург з 2014 року почав співпрацювати з окупаційною владою "ЛНР".

Про це повідомили в 3 управлінні ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

"Після окупації навчальний заклад увійшов до системи "Министерства здравоохранения Российской Федерации". Чоловік після захоплення російськими окупантами Луганська працював на посаді "головного республіканського хірурга". У листопаді 2022 року він погодився на пропозицію російських окупантів очолити медичний університет", —зазначили у відомстві.

За даними слідства, чоловік співпрацював з освітніми установами Росії та увійшов до складу ради ректорів медичних і фармацевтичних вишів РФ.

"Він був активним пропагандистом, поширював серед молоді ідеї єдності з Росією та правильності обраного ватажками "ЛНР" курсу, переводив університет на російські стандарти освіти", — додали в СБУ.

Йому повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. ч. 3, 5 ст. 111-1 КК України).

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