Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень. Війська РФ активно застосовують авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводять штурмові дії за підтримки бронетехніки. Сили оборони завдали 10 авіаударів по позиціях військ РФ, а також знищили три склади боєприпасів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ завдали 50 авіаційних ударів та здійснили 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Вільхуватки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Сеньківка, Прогрес, Зоря, Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Бачівськ, Іскрисківщина, Володимирівка, Грабовське, Попівка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбитли 4 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки в районі Тернів Донецької області, де війська РФ, за підтримки авіації, безуспішно намагалися прорвати оборону. Росіяни обстріляли з артилерії та мінометів близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 19 атак біля Авдіївки та ще 10 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де армія РФ, за підтримки авіації, безуспішно намагалася прорвати оборону українських військ. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новокалинове, Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 6 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку південніше Золотої Ниви Донецької області. Окупанти завдали авіаударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де росіяни, за підтримки авіації, безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Новоандріївка, П'ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 6 безуспішних спроб штурму позицій Сил оборони. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Херсон, Берислав, Інгулець Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Війська РФ завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Херсон та Республіканець Херсонської області.

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки росіян. Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 складах боєприпасів військ РФ.