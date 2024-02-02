У Хмельницькому презентували новий блок марок, присвячений поштовикам

Новий поштовий блок з серії "Героїчні професії війни", присвячений поштовикам, презентували у Хмельницькому. Це уже третій блок з серії. Йому передували випуски, присвячені енергетикам та залізничникам.

Про це Суспільне Хмельницький розповів гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

За словами Смілянського, випуском марок такої серії вони намагаються підкреслити важливість роботи різних спеціалістів, які продовжують працювати в умовах війни, зокрема, й поштовиків.

"Ця марка про кожного з них. І про тих, хто під кулями доставляє пенсії та допомогу у прифронтових регіонах, і про тих, хто вранці, навіть після безсонних ночей та тривоги, прямує до відділення чи сортувального центру", — каже Смілянський.

Нова марка з серії "Героїчні професії війни" присвячена поштовикам. Фото: Суспільне Хмельницький

Як розповів Ігор Смілянський, сьогодні він встановив особистий рекорд з участі у спецпогашенні нової марки - відвідав чотири.

"Київ, Житомир,Хмельницький і буде ще Тернопіль. Це рекорд поки що. Зазвичай два було. Чотири ще не було. Але коли ми переможемо, будуть літаки, зможу робити рекорд, сподіваюсь", — каже гендиректор Укрпошти.

Момент спецпогашення нового поштового блоку з серії "Героїчні професії війни" у Хмельницькому. 2 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Хмельницький

Поштовий блок складається з двох марок: "Укрпошта доставляє" та "ЗСУ перемагають", бо перше без другого неможливе, каже операційна директорка південно-західного регіону Укрпошти Олена Дорошенко.

Поштовий блок розробив художник Віктор Грудаков. Його наклад - 200 тисяч примірників.

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