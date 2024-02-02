Прикордонника з Луганщини поховали у Дніпрі майже через два роки після загибелі

У Дніпрі поховали прикордонника з Луганщини Сергія Владикіна. Він загинув у березні 2022 року, але його тіло вдалось повернути з окупованої території тільки тепер, під час обміну.

Про це повідомляє 3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

"У Дніпрі на Алеї Слави попрощалися з загиблим військовим Сергієм Владикіним. Головний сержант, інспектор прикордонної служби загинув 4 березня 2022 року під час бою з окупантами у селищі Новокраснянка на Луганщині", — йдеться у повідомленні.

У бригаді додали, що тіло Сергія було на тимчасово окупованій території, і його змогли поховати тільки зараз, після обміну тілами та проведення експертизи.

Сергій народився у Лисичанську і прожив в цьому місті все життя, розповіли у підрозділі. Він закінчив Донецьке училище міліції, служив у Луганському прикордонному загоні. На його честь перейменували одну з вулиць у Лисичанську.

Сергія посмертно нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня. В нього залишилися батьки, молодший брат, дружина та син.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram