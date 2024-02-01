У Києві поховають загиблого військового з Луганщини

У Києві 1 лютого поховають українського військовослужбовця Федора Сокура зі Сватового Луганської області. Чоловік загинув 24 січня.
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Як розповів начальник ОВА, Федір Сокур служив в лавах 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.
"Нашого земляка поховають на Лісовому кладовищі у Києві сьогодні 1 лютого. Федір Сокур з позивним "Вовк" пройшов багато гарячих точок на різних напрямках фронту, відстоюючи незалежність нашої держави та нашу свободу", — розказав Лисогор.
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