В Ужгороді волонтери ремонтують та везуть на фронт авто для ЗСУ

238 авто для ЗСУ купили за донати, відремонтували і відправили на фронт закарпатські волонтери, яких об’єднав письменник Андрій Любка.

В Ужгороді авто ремонтують механіки, серед них Іван Мацканич. Чоловік ремонтує автомобілі для військових. Машини привозять волонтери з закордону. Серед проблем цих автівок називає старість.

Коли автомобілі привозять, спочатку автомеханіки проводять діагностику, далі – впродовж кількох днів повністю ремонтують, тестують та відправляють військовим на фронт. Івану допомагає його син Артур.

Фото: Суспільне Ужгород

"Деколи було, що затримувалися до двох, до трьох. Зранку машина вже мала виїжджати, а ще не була готова. Коли є потреба ми залишаємося, допрацьовуємо те, що потрібно", — каже Артур

Іван Мацканич розповідає: відремонтовані автомобілі, а це від 5-до 13-ти машин, військовим везуть волонтери. Їде з ними також Іван Мацканич, аби відремонтувати авто в дорозі у разі поломки. Логістикою в команді волонтерів займається Федір Коваль.

"Маршрут складаємо логістичний, бо не всюди можна проїхати в певний час. Є комендантські години, мости, переправи", — додає Федір Коваль.

Фото: Суспільне Ужгород

Автівки передають з рук в руки військовим. А захисники волонтерам дарують сувеніри, а ті в свою чергу передають сувеніри на аукціони і тим людям, які найбільше донатять.

Іван Мацканич каже: буде продовжувати допомагати військовим. Уже найближчими днями волонтери повезуть військовим ще кілька машин.

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