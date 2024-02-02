НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Ужгороді волонтери ремонтують та везуть на фронт авто для ЗСУ
ВОЛОНТЕРИЗСУАВТОВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

В Ужгороді волонтери ремонтують та везуть на фронт авто для ЗСУ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

238 авто для ЗСУ купили за донати, відремонтували і відправили на фронт закарпатські волонтери, яких об’єднав письменник Андрій Любка.

В Ужгороді авто ремонтують механіки, серед них Іван Мацканич. Чоловік ремонтує автомобілі для військових. Машини привозять волонтери з закордону. Серед проблем цих автівок називає старість.

Коли автомобілі привозять, спочатку автомеханіки проводять діагностику, далі – впродовж кількох днів повністю ремонтують, тестують та відправляють військовим на фронт. Івану допомагає його син Артур.

В Ужгороді волонтери ремонтують та везуть на фронт авто для ЗСУ
Фото: Суспільне Ужгород

"Деколи було, що затримувалися до двох, до трьох. Зранку машина вже мала виїжджати, а ще не була готова. Коли є потреба ми залишаємося, допрацьовуємо те, що потрібно", — каже Артур

Іван Мацканич розповідає: відремонтовані автомобілі, а це від 5-до 13-ти машин, військовим везуть волонтери. Їде з ними також Іван Мацканич, аби відремонтувати авто в дорозі у разі поломки. Логістикою в команді волонтерів займається Федір Коваль.

"Маршрут складаємо логістичний, бо не всюди можна проїхати в певний час. Є комендантські години, мости, переправи", — додає Федір Коваль.

В Ужгороді волонтери ремонтують та везуть на фронт авто для ЗСУ
Фото: Суспільне Ужгород

Автівки передають з рук в руки військовим. А захисники волонтерам дарують сувеніри, а ті в свою чергу передають сувеніри на аукціони і тим людям, які найбільше донатять.

Іван Мацканич каже: буде продовжувати допомагати військовим. Уже найближчими днями волонтери повезуть військовим ще кілька машин.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Марафон на милицях і протезі. Ветеран війни з Кіровоградщини допомагає побратимам
Марафон на милицях і протезі. Ветеран війни з Кіровоградщини допомагає побратимам
маскувальні сітки
“Син сказав, що треба якнайбільше”: у селі на Вінниччині волонтери сплели на фронт понад 300 маскувальних сіток
Херсон, обстріли, волонтерський центр
У Херсоні внаслідок обстрілів РФ зруйнована будівля волонтерського центру
Волонтер та підприємець з Рівного Микола Лівшук
Понад 15 разів возив допомогу на фронт: історія підприємця Миколи Лівшука з Рівного
На початок