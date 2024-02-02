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На Херсонщині очікуються помірні дощі і підвищення температури
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На Херсонщині очікуються помірні дощі і підвищення температури

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Херсон, парк
Вхід до Шевченківського парку. Фото: Суспільне Херсон

В найближчі три доби з 3 по 5 лютого на Херсонщині очікуються невеликі дощі та підвищення температури повітря.

Про це у Telegram повідомив Херсонський обласний центр з гідрометеорології.

За його даними, вітер буде західний — помірний. Температура вночі 3 лютого 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

4 та 5 лютого на південь України надходитиме тепле повітря з Атлантики, що приведе  до підвищення температури на 3-4 градуси: вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла, йдеться у повідомленні.

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