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МВС Німеччини стежить за депутатами Бундестагу, аби не допустити "руки Москви"
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МВС Німеччини стежить за депутатами Бундестагу, аби не допустити "руки Москви"

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Ненсі Фезер Німеччина МВС
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер. AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що варто пильніше наглядати за депутатами Бундестагу, аби не допустити "руки Москви" в парламенті. Цю заяву вона зробила після чергового розслідування The Insider про те, що депутати від "Альтернативи для Німеччини" мали зв'язки з російською ФСБ.

Про це Фезер сказала в коментарі газетам медіагрупи Funke, передає німецьке видання Hasepost.

Міністерка дала зрозуміти, що органи безпеки Німеччини уважно стежать за впливом Росії на місцеву партію "Альтернатива для Німеччини", щоб не допустити "простягання руки Моски в парламент" та "впливу путінської пропагандистської машини".

"Ми повинні продовжувати проливати світло на зв'язки між правоекстремістськими мережами і Росією. Тому органи безпеки продовжують пильно стежити за російським впливом", — мовила посадовиця.

Фезер додала, що і російський режим, і праві екстремісти в Німеччині мають спільну мету — зруйнувати довіру до демократії і підірвати німецьку підтримку України.

Розслідування про зв'язок "Альтернативи для Німеччини" з російською ФСБ

1 лютого The Insider спільно з Der Spiegel опублікувало чергове розслідування. Там розповідається, що депутати від крайньої правої партії "Альтернатива для Німеччини" (Alternative für Deutschland, AfD) якої узгоджували з кураторами з ФСБ тексти своїх виступів і за вказівкою росіян судилися з урядом Німеччини, щоб зупинити військову допомогу Україні.

Куратор ФСБ тримав зв'язок з депутатами AfD через російського політтехнолога українського походження Володимира Сергієнка. Він давно живе в Німеччині, має німецьке громадянство, сам є не парламентарем, а помічником депутата Євгена Шмідта.

ФСБ надавало фінанси німцям через Сергієнка — 25 тисяч євро на місяць та додатково 10 тисяч на представницькі витрати.

Наприклад, за вказівками російських спецслужб ця партія подала позов до Федерального конституційного суду про зупинення постачань танків Україні. Крім того, The Insider наводить випадок, коли 6 червня 2023 року Сергієнко привіз у Сочі політика з AfD, президента Асоціації із захисту російськомовних у ФРН Ульріха Ойме.

Ойме ж за напученнями Сергієнка написав листа Папі Римському, де просив звернути увагу на "гоніння на християн в Україні" — ішлося про УПЦ МП.

Журналісти визначили, що московський куратор Сергієнка — Ілля Вечтомов. Він має також паспорт на ім'я Іллі Векшина, і під цим іменем їздив в інші країни, зокрема в Туреччину і Білорусь, де зустрічався із завербованими українськими громадянами. Телефонні метадані Вечтомова показують, що він постійно перебуває на зв'язку з десятками інших співробітників ФСБ, включно з начальником Дев'ятого управління Володимиром Петровським.

Раніше розслідувачі Re:Baltica, The Insider та Delfi.ee опублікували матеріал, де вказується, що депутатка Європарламенту від Латвії Тетяна Жданок із 2005 року взаємодіяла з працівниками ФСБ, будуючи політичну кар'єру в Латвії. Сама Жданок заперечила це. Європарламент розпочав розслідування, а в Латвії її дії "не кваліфікуються як злочин".

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