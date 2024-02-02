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Новий голова ОБСЄ прибув в Україну. Про що він заявив на пресконференції у Києві
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Новий голова ОБСЄ прибув в Україну. Про що він заявив на пресконференції у Києві

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Новий голова ОБСЄ прибув в Україну
Голова ОБСЄ глава МЗС Мальти Ієн Борг у Києві, 2 лютого 2024, разом із главою МЗС України Дмитром Кулебою. Фото: Анна Сергієць/Суспільне

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) буде продовжувати підтримувати Україну та допомагати вирішувати виклики, які постають перед Україною внаслідок російського вторгнення.

Про це чинний голова ОБСЄ, глава МЗС Мальти Ієн Борг заявив на пресконференції під час свого візиту до Києва 2 лютого, передає кореспондентка Суспільного.

“Сьогодні я прибув в Україну як новий діючий голова ОБСЄ. Ми минулого четверга проводили засідання у Відні і ми будемо тримати цю ситуацію на порядку денному. Ми провели також спеціальне засідання постійної ради. І наш меседж є чітким. Кожне життя, яке втрачається у цій війні — це трагедія, яку необхідно припинити. Для того, щоб не допустити подальшого кровопролиття. Ми не можемо втратити нашу людяність. Ми будемо займати принципову і стійку позицію”, — сказав Борг.

Він додав, що ОБСЄ — це також та платформа, яка може використовуватися для забезпечення підзвітності. За його словами, російська агресія проти України порушує принципи і зобов'язання, які закладають основу ОБСЄ. Саме тому 23 лютого голова ОБСЄ буде ще раз скликати відповідну зустріч для того, щоб відзначити вже другу річницю агресії РФ проти України.

“Ми взяли це за пріоритет для того, щоб провести відповідну зустріч, ще під час минулорічного заходу. Я впевнений, що ОБСЄ буде продовжувати підтримувати Україну. Допомагати у вирішення чималої кількості викликів, які постають перед країною внаслідок цієї незаконної війни”, — сказав голова ОБСЄ.

Борг додав, що під час цього візиту він має можливість провести кілька зустрічей з високопосадовцями українського уряду. Він заявив, що буде прагнути поглибити взаємовідносини та забезпечити програму підтримки для України.

“ОБСЄ має певні інструменти. Зокрема, московський механізм, який може забезпечити реалізацію основних принципів ОБСЄ та забезпечити дотримання відповідальності”, — сказав Борг.

За його словами, сьогодні взаємовідносини з Україною є міцні, втім, і ставки є надзвичайно високими.

“Сьогодні разом з вашим урядом ми будемо обговорювати ідеї та пропозиції для того, щоб краще задовольнити безпекові потреби, виклики, а також підтримати економічну та соціальну стійкість та стабільність. Ми будемо в подальшому працювати заради забезпечення безпечного колективного майбутнього. Ми можемо цього досягти за рахунок спільної роботи”, — сказав він на пресконференції.

Говорячи про підтримку Мальтою України, Борг, який є главою МЗС Мальти, сказав, що вона маємо обов'язок забезпечення миру. Він розповів, що Мальта також брала участь у зустрічі в рамках Формули миру. За його словами, Мальта буде продовжувати закликати РФ негайно припинити бойові дії та вивести свої війська з усієї території України.

“Вчора (1 лютого — ред.) Мальта разом з іншими європейськими країнами, з усіма європейськими країнами-членами (ЄС — ред.), ухвалила 50 мільярдів євро у фінансовій допомозі для України відповідно до програми допомоги Україні на період до 2027 року. Це чіткий меседж, який свідчить про те, що у нас немає втоми”, — сказав Борг.

25 січня міністр закордонних справ Мальти Ян Борг, який нині також обіймає посаду голови ОБСЄ анонсував свій робочий візит до України.

На початку січня чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Буяр Османі, міністр закордонних справ Мальти Ян Борг і генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід засудили масовані повітряні атаки Росії на Україну.

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